Hakkari’de köpek katliamı!

Hakkari şehir çöplüğünde onlarca köpek leşi bulundu. Yiyecek bulamayan başıboş köpeklerin ise açlıktan buradaki leşleri yediği gözlendi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde bir taraftan araçların çarparak telef ettiği, diğer taraftan nasıl telef oldukları henüz öğrenilemeyen onlarca köpek leşi bulunuyor. Çöplükte telef olan köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkat çekerken, iddiaya göre köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor. Telef olan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpek ise, dondurucu soğuklardan korunmak için telef olmuş arkadaşına sarılarak ısındı. Hakkari'de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabalar da telef olan köpeklerin leşleriyle besleniyor.

Hakkari Belediyesinden açıklama

Hakkari Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Çukurca karayolu yolunun 10. kilometresinde görüntülenen haberle ilgili kendilerinin kesinlikle ilişiği bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, “Hayvan ve hayvan haklarını koruyan bir belediye olarak yaşanan bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır” denildi. (İHA)