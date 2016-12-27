Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

Hangi illerde okullar tatil? İşte o il ve ilçeler…

Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Çelikhan ilçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra ilk ve ortaokulların tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışına rağmen okula gitmeyi başaran öğrenciler, okulların tatil edildiği haberi ile büyük bir sevinç yaşadı. Öğrenciler tatil haberinin üzerine evlerine geri döndü. İlçede kar yağışı yoğun bir şekilde sürerken Çelikhan Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

SAMSUN

Samsun’un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) için bir gün tatil edildi.

Samsun’un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi. 28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bugün sadece taşımalı eğitim yapılan bölgeleri kapsayan kar tatili, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için tüm ilçeyi kapsayacak şekilde uzatıldı.

İki gündür bölgede etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan ilçelerin başında Nurhak geliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu. Yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ise daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle taşıma merkezlerindeki okullar bugün için tatil edildi. Gündüz saatlerinde de kar yağışının dinmemesi 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için de tatil kararı alınmasına neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı ve Sultan Korusu grup mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken ilçe genelindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

KARAMAN

Karaman’daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak temizlemeye çalışması ise dikkat çekti.

Karaman’da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kentte hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. 6 katlı bir bina ile 2 katlı bir düğün salonunun çatısında biriken karları, canları hiçe sayarak temizlemeye çalışanların olması dikkat çekti.

Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara, 1 gün dahauzatıldı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın da idari izinli sayılacağı belirtildi.

MERSİN

Mersin’in Mut ve Gülnar İlçeleri’nde yeniden başlayan kar yağışı nedeni ile tüm okullar bugün 1 gün süreyle tatildi edildi.

Mut ve Gülnar İlçesi’nde geçen çarşamba günü başlayan ve hafta sonu ara veren kar yağışı, dün akşamdan itibaren yeniden başladı. Mut ve Gülnar ilçe merkezi ve ilçelere bağlı mahallelerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.