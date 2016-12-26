Hava durumu: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Hangi şehirlerde okullar tatil? (26 ARALIK)

Kış aylarında gelen her soğuk hava dalgasıyla birlikte aynı soru akıllara geliyor: Kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Ankara'da kar ne zaman başlayacak? Okullar tatil olacak mı? İşte kar hakkkında merak edilenler...

Kış aylarında gelen her soğuk hava dalgasıyla birlikte aynı soru akıllara geliyor: Kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Ankara'da kar ne zaman başlayacak? Okullar tatil olacak mı? İşte kar hakkkında merak edilenler...

Kar ne zaman başlayacak sorusunu bazı insanlar tedirginlikle, bazı insanlar büyük heyecanla soruyor. Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ne zaman kar getirecek? Büyük şehirlerde kar ne zaman başlayacak? 26 Aralık Pazartesi günü hava nasıl ve kar sebebiyle hangi şehirlerde okullar tatil? İşte günün hava durumu ayrıntıları.

26 ARALIK HAVA DURUMU AYRINTILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile zamanla Doğu Akdenizde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI!

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi. Yüksekova İlçesi’nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür” denildi.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okullar tatil edildi. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.