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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.
20:2428 Aralık 2016
Gündem
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı
HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk “terör örgütü yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır’a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine sevk edilen Tuğluk, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Son güncelleme: 21:2828.12.2016
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