HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk “terör örgütü yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır’a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine sevk edilen Tuğluk, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA