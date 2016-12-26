HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk kimdir?

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk bu sabah gözaltına alındı. Peki Aysel Tuğluk kimdir?

HDP milletvekilleri ve yöneticilerine operasyon devam ederken HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk bu sabah gözaltına alındı. Peki, daha önce serbest avukatlık da yapan Aysel Tuğluk kimdir?

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

Aysel Tuğluk, 17 Temmuz 1965’te Elazığ’da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Hatun’dur. Avukat olan Tuğluk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Zaza kökenli Türk siyasetçi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Barış ve Demokrasi Partisi’nin destekleyeceği bağımsız aday olarak Van’dan aday olmuştur.

Hayatı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İnsan Hakları Derneği Üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği Kurucusu oldu. Demokratik Toplum Partisi Eşbaşkanlığı görevini yürüttü. XXIII. Dönem Diyarbakır milletvekilidir. Abdullah Öcalan’ın eski avukatı ve arkadaşlarından Aytekin Tuğluk’un kız kardeşidir.

DTP içindeki ılımlı kanattan olduğu iddia edilen ve Ahmet Türk’le beraber parti içinde “pasif ve uzlaşmacı” olmakla suçlanan Tuğluk, 9 Kasım 2007 tarihindeki DTP Olağanüstü Kongresi'nde eşbaşkanlık görevinden ayrıldı. 11 Aralık 2009’da milletvekilliği Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması ile sona erdi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde Van ili bağımsız milletvekilliği adayı olmuş ve seçilmiştir.