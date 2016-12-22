Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

HDP İl Başkanı İbrahim Binici tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı İbrahim Binici’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı
00:2222 Aralık 2016
Gündem
HDP İl Başkanı İbrahim Binici tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı İbrahim Binici’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerden OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcıları, 4 kişiyi tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakim karşısına 4 şüpheli “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından tutuklandı.

İLGİLİ HABERHDP İl Başkanı Uluçelebi tutuklandıHDP İl Başkanı Uluçelebi tutuklandı

Savcılığın talebi doğrultusunda serbest bırakılan 4 kişi hakkında, haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanması zorunluluğu getirildi.

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar