Hükümetten detaylı El Bab açıklaması

Sosyal medyada da paylaşılan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bilgi notuna göre, Mehmetçiğin Suriye’deki operasyonlarının nedeni terörle mücadele “pro-aktif”, yani terör örgütlerini Türkiye’ye ulaşmadan, yerinde imha etmek. Amaçlardan bir diğeri ise, “Türkiye’nin bölge ile bağının koparılması girişimlerinin engellenmesi” olarak ifade edildi.
Bu diplomatik ifade ile esas amaç ise PKK’nın Suriye’deki kolu olarak ilan edilen PYD-YPG’nin, Türkiye’nin güneyinde bir “koridor oluşturmasını” engellemek. Ankara, güney sınırımızın hemen altından, El Bab üzerinden oluşturulması planlanan bu “Kürt koridorunun”, Türkiye’nin bölge ile doğrudan etkileşiminin önünde bir sınır olacağını, böyle bir bölgenin terör örgütlerinin güçlenmesine de yol açacağını hesaplıyor.
Amaçlardan bir diğeri ise AKP hükümetinin Suriye krizinin başından beri savunduğu sivillerin Suriye içinde barındırılacağı “güvenli bölgenin” oluşturulması. Ankara’nın ısrarla dile getirdiği bu talep uluslararası alanda kabul görmeyince, AKP hükümeti Fırat Kalkanı operasyonu ile bunu TSK unsurları ve Suriye’deki Özgür Suriye Ordusu militanları ile yapmak için harekete geçmişti.
Bilgi notunda, El Bab’dan sonra, TSK’nın Suriye’deki operasyonlarının Menbiç ve Afrin’de PYD-YPG unsurlarına, Rakka’da ise IŞİD’e karşı genişletileceği de ifade edildi.
Bilgi notunda ayrıca, terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’taki Barzani yönetimini devirmeyi, burada kendi yönetimini kurmayı planladığı da ifade edildi.