Hükümetten detaylı El Bab açıklaması

Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk askerlerine yönelik IŞİD saldırılarının artması ve verilen şehitlerin ardından, kamuoyunda "Mehmetçik neden Suriye'de?" sorusu sorulmaya başlanmıştı. Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, "Neden El Bab önemli" başlığı altında, bu sorulara grafikler eşliğinde yanıt verdi.

Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk askerlerine yönelik IŞİD saldırılarının artması ve verilen şehitlerin ardından, kamuoyunda "Mehmetçik neden Suriye'de?" sorusu sorulmaya başlanmıştı. Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, "Neden El Bab önemli" başlığı altında, bu sorulara grafikler eşliğinde yanıt verdi.

Sosyal medyada da paylaşılan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bilgi notuna göre, Mehmetçiğin Suriye’deki operasyonlarının nedeni terörle mücadele “pro-aktif”, yani terör örgütlerini Türkiye’ye ulaşmadan, yerinde imha etmek. Amaçlardan bir diğeri ise, “Türkiye’nin bölge ile bağının koparılması girişimlerinin engellenmesi” olarak ifade edildi.

Bu diplomatik ifade ile esas amaç ise PKK’nın Suriye’deki kolu olarak ilan edilen PYD-YPG’nin, Türkiye’nin güneyinde bir “koridor oluşturmasını” engellemek. Ankara, güney sınırımızın hemen altından, El Bab üzerinden oluşturulması planlanan bu “Kürt koridorunun”, Türkiye’nin bölge ile doğrudan etkileşiminin önünde bir sınır olacağını, böyle bir bölgenin terör örgütlerinin güçlenmesine de yol açacağını hesaplıyor.

Amaçlardan bir diğeri ise AKP hükümetinin Suriye krizinin başından beri savunduğu sivillerin Suriye içinde barındırılacağı “güvenli bölgenin” oluşturulması. Ankara’nın ısrarla dile getirdiği bu talep uluslararası alanda kabul görmeyince, AKP hükümeti Fırat Kalkanı operasyonu ile bunu TSK unsurları ve Suriye’deki Özgür Suriye Ordusu militanları ile yapmak için harekete geçmişti.



SIRADA AFRİN, MENBİÇ VE RAKKA VAR

Bilgi notunda, El Bab’dan sonra, TSK’nın Suriye’deki operasyonlarının Menbiç ve Afrin’de PYD-YPG unsurlarına, Rakka’da ise IŞİD’e karşı genişletileceği de ifade edildi.

“PKK, BARZANİ’Yİ DEVİRMEYİ PLANLIYOR”

Bilgi notunda ayrıca, terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’taki Barzani yönetimini devirmeyi, burada kendi yönetimini kurmayı planladığı da ifade edildi.