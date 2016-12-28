Hulusi Akar’a Darbe Komisyonu’ndan 10 soru

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru 10 soru gönderdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile basın toplantısına katılan Orgeneral Hulusi Akar’ın boğazındaki kızarıklık dikkat çekmişti.

İŞTE AKAR’A YÖNELTİLEN SORULAR

-Darbe girişimini nasıl öğrendiniz?

-MİT’ten gelen istihbarat ne yöndeydi? MİT Müsteşarı ile neler konuştunuz? MİT’ten size ulaşan istihbarat darbe girişimi kuşkusu mu yoksa MİT'e yapılacak bir saldırı konusunda mıydı?

-Bu istihbarat ile sayın başbakan ya da Cumhurbaşkanı özel kalemiyle bir görüşmeniz oldu mu?

-Görev süreniz içinde FETÖ/PDY'yi bir tehdit olarak gören rapor size sunuldu mu?

-Görev süreniz içinde FET/PDY üyelerini tespit ettniz mi? Bu konuda MİT'ten bir talebiniz oldu mu?

-FETÖ'nün TSK'ya sızmasını fark edemeyişinizin en önemli sebebi nedir?

-Darbe gecesi sizin etkisiz hale getirilişiniz, Akıncı Üssü'ne götürülmeniz ve Çankaya Köşkü’ne gelişinizi anlatır mısınız?

-Kemerle boğazınız sıkıldı mı?

-Mehmet Dişli'nin açıklamalarını, o anda yanınızda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Akıncı üssünden nasıl kurtuldunuz? ”

CHP’NİN TALEBİNE OLUMLU YANIT GELMEMİŞTİ

CHP, Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” demişti.



NECDET ÖZEL'E DE FETÖ SORULARI SORULDU

Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun davetine ‘yazılı soru gönderin' diyerek katılmayan Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'e de soru gönderildi. Komisyon davetini kabul etmeyen Özel'e yöneltilen soruları şöyle:

SİZE FETÖ LİSTESİ VERİLDİ Mİ?

Görev süreniz içerisinde, FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu? Sunulduysa, bu örgütle mücadele kapsamında herhangi bir girişiminiz oldu mu? FETÖ'nün TSK'ya sızmasının fark edilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir? Size FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildiyse nasıl bir işlem yapıldı?

MİT'TE ASKER OLMALI MI?

MİT'in 1990'lı yılların başından itibaren sivilleştirilmesinin özellikle askerî istihbaratın toplanmasında zafiyete sebep olduğu yönünde iddialar vardır. Komisyonumuza beyanda bulunan bazı eski genelkurmay başkanları MİT'in askerî yönetici ve personelden tamamen arındırılmasının sakıncalarından söz etmiştir. Oysa MİT'in askeri personelden oluştuğu dönemlerde de askeri darbe ve darbe girişimleri olmuştu. Bu tespitler de göz önünde bulundurularak MİT'te tekrar askerî yönetici istihdam edilmesi, örneğin MİT Müsteşar Yardımcısının bir asker olması önerisi hakkındaki kanaatiniz nedir?

15 TEMMUZ'UN HEDEFİ NEYDİ?

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in, 1970'li yılların başından itibaren örgütlenmeye başladığı değerlendirilmektedir. Örgütün ortaya çıkışı ve özellikle 1970'li yıllardaki niyeti ve kuruluş maksadı sizce farklı mıydı? Kanaatinize göre örgüt, devleti ele geçirme hedefini ve darbeci kimliğini sonradan mı edinmiştir?15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin sizce en önemli hedefi neydi?