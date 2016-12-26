İbrahim Kalın, Sözcü’nün manşetine açıklama getirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki "terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği" haber ile ilgili bir soru üzerine ''Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki "terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği" haber ile ilgili bir soru üzerine ''Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ana kadar yaklaşık 44 bin kişinin Halep’ten tahliye edildiğini açıkladı. Kalın, Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bakış açısının değişip değişmediğine ilişkin olarak, “Suriye krizinde pozisyonumuz değişmedi” yanıtını verdi. Kalın, IŞİD’in rehin aldığı askerlerin durumunun ne olduğuna dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunan Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

44 BİN KİŞİ HALEP’TEN TAHLİYE EDİLDİ

Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep’teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep’ten tahliye edildi, bunlar İdlib’e getirildi. Şu anda da İdlib’de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.

El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı’nın son aşaması, DEAŞ’la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ’la mücadele konusunda Türkiye’ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.

SON BİR HAFTADA 226 DEAŞ TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir haftada El Bab çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı. Burada özellikle sivil kayıpların olmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizmek isterim. Geçtiğimiz hafta yürütülen operasyonlar çerçevesinde yüzlerce DEAŞ hedefi orada bertaraf edildi ve 226 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da devam ediyor ve bundan sonra da kararlı şekilde devam edecek. Bu, hem bizim ulusal güvenliğimiz açısından bir zarurettir hem de DEAŞ’la mücadelede aslında en önemli aşamalardan birini temsil etmektedir.

SÖZCÜ’NÜN MANŞETİ SORULDU

(Terör örgütü DEAŞ’ın Rakka’daki canlı bombalarını El Bab’a gönderdiği haber ile ilgili bir soru üzerine) Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye’nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır.

İşte Sözcü’nün dünkü manşeti;

SİNCAR'LA İLGİLİ TARTIŞMA

Sincar'la ilgili Sayın Neçirvan Barzani'nin açıklamasını destekliyoruz. Bölücü terör örgütünün orada bir konum elde etmeye çalışması kabul edilemez.

Güvenlik tehditlerine Sincar eklenirse Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.

Bir takım kaydırmalar ya da sızmalara teşebbüs edebilir bu terör örgütü.

El Bab'ın hem kuzeyinden ve batısından kuşatma yapıldı.

Hangi tür manevra yaparlarsa yapsınlar bu örgüte Türkiye göz açtırmayacaktır.

TÜRKİYE'NİN ESAD'LA DEVAM EDECEĞİ İDDİASI

Siyasi geçiş süreci denildiğinde biz baştan beri çoğulcu meşru bir sistemin kurulmasıyla mümkün olabileceğini ifade ettik. Astana sürecinde bunlar müzakere edilecek. Bizim pozisyonumuz değişmedi.

HALEP'TEN NE KADAR KİŞİ GELDİ?

Türkiye'ye şu ana kadar 200 civarında Doğu Halep'li getirildi.

2 BİN DEAŞ'LININ PKK'YA KATILDIĞI VE REJİMİN İDLİB'E SALDIRACAĞI İDDİASI

Özelikle Türkiye'ye karşı grupların ittifak içinde oldukları bir sır değil. PKK, DEAŞ, FETÖ Türkiye'ye karşı işbirliği içinde. Türkiye bunlara karşı mücadeleyi sürdürecektir.

KARLOV SUİKASTINDA SON BİLGİLER

Bize gelen bütün bilgiler ışığında, bütün oklar şu anda FETÖ bağlantısını çok net bir şekilde göstermektedir. O terör saldırısıyla, suikast girişimiyle bu FETÖ ve onun arkasında bulunan diğer güçler, hedefledikleri şeye ulaşamadılar. Yani Türkiye-Rusya yakınlaşmasını tersine çevirmek, bozmak, akamete uğratmak, yeni bir kriz yaratmak için yaptıkları bu alçakça suikast girişimi ellerinde patladı.