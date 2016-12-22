Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İDO seferleri dün de iptal oldu!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin bugün de (dün) iptal edildiğini duyurdu.
19:3922 Aralık 2016
Gündem
İDO seferleri dün de iptal oldu!
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin bugün de (dün) iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferleri şöyle:

22-12-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 16:50 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
22-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 18:30 Bandirma – Yenikapı Hızlı Feribot
22-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 18:45 Bostanci – Yenikapı – Bandirma Deniz Otobüsü
22-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
22-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
23-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
23-12-2016 07:00 Yenikapı – Bandirma Hızlı Feribot

Son güncelleme: 23:5922.12.2016
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar