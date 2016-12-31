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İDO ve BUDO’da seferler iptal

Hava koşulları, İDO ve BUDO'da iptallere neden oluyor. İşte saat saat iptal olan seferler...
07:3031 Aralık 2016
Gündem
İDO ve BUDO’da seferler iptal
Hava koşulları, İDO ve BUDO'da iptallere neden oluyor. İşte saat saat iptal olan seferler...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri:
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

DHA

Son güncelleme: 10:4131.12.2016
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