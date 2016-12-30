İDO ve BUDO’nun dış hat seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot
07:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 – Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 – Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 – İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)