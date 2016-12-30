Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İDO ve BUDO’nun dış hat seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot

BUDO’NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

07:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 – Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 – Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 – İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11:00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)