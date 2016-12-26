15 Temmuz’un ‘simgelerinden’ Ilgaz Tüneli açıldı

Başbakan Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin adını yaşacaktır. Bu tünel 15 Temmuz'a en büyük şahittir" dedi. Başbakan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan törene İstanbul'dan canlı yayınla bağlandı. Erdoğan "sınırlarımızın içinde ve dışında yeni bir istiklal harbi veriyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmamızı kimse engelleyemeceyek" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin adını yaşacaktır. Bu tünel 15 Temmuz'a en büyük şahittir" dedi. Başbakan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan törene İstanbul'dan canlı yayınla bağlandı. Erdoğan "sınırlarımızın içinde ve dışında yeni bir istiklal harbi veriyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmamızı kimse engelleyemeceyek" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Yıldırım törende yaptığı konuşmada “Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin adını yaşacaktır. Bu tünel 15 Temmuz’a en büyük şahittir” diye konuştu.

ERDOĞAN CANLI YAYINLA BAĞLANDI

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara “Vurur yüze ifadesi seviyoruz sizi bi’ tanesi” diye seslenen Yıldırım “Lafü üstüne laf koyanlar var, biz taş üstüne taş koyanlardanız” diye konuştu.

Başbakan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa canlı yayınla bağlandı. İstanbul’dan açılış törenine bağlanan Erdoğan “Seriye bağladığımız açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tünel, 718 milyon lira yatırımla yapıldı” dedi.

“YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYORUZ”

“Sınırlarımızın içinde ve dışında yeni bir istiklal harbi veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı “15 Temmuz ihanetini verdiğimiz kayıpları şehitleri unutmadık. Terörle mücadelede yaptığımız fedekarlığı unutmadık. 2023 hedeflerimize ulaşmamazı kimse engelleyemeyecek” şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından tünelin açılış kurdelası Başbakan Binali Yıldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

15 TEMMUZ GECESİ BAŞBAKAN’A ‘KARARGAH’ OLMUŞTU

Açılışı yapılan tünelin adı Başbakan Binali Yıldırım açısından da ilginç bir hikayeyi barındırıyor. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi başladığı saatlerde Kastamonu’ya geçerken bir süre darbeye karşı girişimleri Ilgaz Tüneli’nden yönetmişti. Başbakan’ın kendi deyimiyle de yüzlerce telefon görüşmesini gerçekleştirip darbecilere karşı önlem aldığı Ilgaz tünelinin adı, bu gelişmelerin ardından “15 Temmuz İstiklal Tüneli” olarak değiştirildi. Tünel için Yıldırım 15 Temmuz’dan sonra yaptığı bir açıklamada “Yaptığımız temelini attığımız tünel bize sığınak oldu” demişti.

İşte Başbakan Yıldırım’ın ihanet gecesinden o tünelden haber kanallarına yaptığı konuşması…

11 SAATTE 600 KEZ GÖRÜŞME YAPTI

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece 11 saat boyunca 600 civarında telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı. Binali Yıldırım ihanet gecesini “gece boyunca yapılması gereken operasyonlar neler olmalı, havadan saldırılara karşı dost kuvvetlerin harekete geçirilmesi, Akıncı Üssü başta olmak üzere buralara karşı vatansever askerlerin sevk edilmesi dahil iletişimle oldu” sözleriyle anlatmıştı.