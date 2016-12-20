İlker Başbuğ’dan Rus Büyükelçi suikastına ilişkin çok önemli açıklamalar

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da uğradığı suikasta ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'Son bir haftadır yaşadığımız olaylara bakılırsa bu üç olay da bir terör eylemi fakat önemli olan 3 terör eyleminin 1 haftaya sığması tesadüf değil üçünün de koordineli planlanmış eylemler olduğunu düşünüyorum' dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da uğradığı suikasta ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'Son bir haftadır yaşadığımız olaylara bakılırsa bu üç olay da bir terör eylemi fakat önemli olan 3 terör eyleminin 1 haftaya sığması tesadüf değil üçünün de koordineli planlanmış eylemler olduğunu düşünüyorum' dedi.

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV’den Didem Arslan’ın konuğu oldu. Başbuğ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İlker Başbuğ’un yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

RUS BÜYÜKELÇİ’YE DÜZENLENEN SUİKAST

“Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihin en zor dönemlerinden geçiyor. Özellikle son bir haftadır yaşadığımız olaylara bakılırsa bu üç olayda bir terör eylemi fakat önemli olan 3 terör eyleminin 1 haftaya sığması tesadüf değil Üçünün de koordineli planlanmış eylemler olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu süreçten başarıyla çıkmak zorunda. Bu güce de sahip. Bu sorunlara nasıl yaklaşılmalı? Bunu konuşacağız. Zor bir süreç Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden bir tanesi. Nasıl sorusunu konuşacağız.”

“Rus Büyükelçisisine yapılan saldırı çok acı korkunç bir saldırı. 2015 yılının Temmuz ayına gidersek düne kadar olan bir süreçte gerçekten terörle mücadelede sayısız kayıplar verdik. 15 Temmuz darbe girşimi sonunda 246 kişi hayatını kaybetti. Bütün şehitlerimizi ruhunu şad etmemiz lazım onları her an yaşatmamız lazım. Dün Rus Büyüelçisinin öldürülmesi Kayseri’de yaşananların gündemden düşmesine neden oluyor. Maalesef önceki olayları unutuyoruz.”

“Bir de gaziler var. Gaziler dediğimiz zaman uzuv kaybedenler sağlık sorunları ile baş edenler var. Özellikle bakıma muhtaç binlerce gazimiz var. Bunlara yeterince destek verebiliyor muyuz? Şehitlerimizin hatırasını canlı tutabilmemiz lazım. Gazilerimizi de unutmamamız lazım.”

“BİZ BİR OLAYI YAŞAMADAN CİDDİYE ALMIYORUZ”

“Tekrar Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya gelebilir dendi. Genel kanı şu oldu. Bu başarısız darbe karşısında suikastlar gündeme gelebilir dendi. Bundan sonra yaşanacak risk suikastlar dendi. Biz yapı olarak o tehdidi yaşamadan anlamıyoruz gibi geliyor. Bundan sonra Türkiye’de suikastlar olabilir dendi. Peki biz bunu ciddiye aldık mı? Biz bir olayı yaşamadan ciddiye almıyoruz.”

ETKİNLİKTEN EMNİYET’İN HABERİ OLMALIYDI

“Güncel olaylar üzerinde yorum yapmak için resmi bilgilere sahip olmak gerekiyor. Burada şu olay var. Rus Büyükelçisinin katıldığı bir sergi var. Niçin orada bir polis emniyet görevlileri olmaz? Özel güvenlik var emniyet yok. Böyle bir faaliyetin olduğundan emniyetin bilgisinin olması lazım. Hassas bir dönemdeyiz. Niçin bir emniyet görevlileri olmaz. Bu bir hata.”

“PLANLANMIŞ BİR OLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

“Biz bu olaya suikast diyoruz ama bu yaşanan olay sıradan bir olay değil. Suikast yapacak kişi yakalanmak hayatını kaybetme riski almaz. Suikastı yapan kişi ya kaçar ya da risk almaz. Bu eylem sonucunda ölmeyi göze almış. Ölmeyi istiyor. Ben buradan sağ çıkmayacağım diyor. Bunu canlı bomba eylemine getirebilirsiniz. Büyükelçiye ateşe etmeden havaya ateş ediyor. Orada polis olsa bu olayın gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sözler onun niyetini mi gösteriyor yoksa bir yanıltma olayı mı var. Bu Rus Büyükelçisine yapılan saldırı bireysel bir olay değil. Şunu kişisel görüş olarak söyleyeyim. Bir kişin kendi kendine düşünüp planlayıp icra ettiği bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bir organize var. Birileri tarafından planlanmış bir olay olduğunu düşünüyorum.”

SUİKASTİN HEDEFİ NEYDİ?

“Neredeyse canlı bombaya yakın bir eylem görüyoruz. Bazı göstergeler var ama haberlerden bakarak kesin budur demek doğru değil kısa bir zaman sonra istihbarat örgütleri Rusya ve Türkiye birlikte çalışacak bunlara bırakalım. Niye bunu canlı ele geçiremedik diye sormak lazım. Şu olabilir. Acaba o anda büyükelçiyi kurtarma gibi bir durum vardı acaba sağ mıydı bir an önce müdahale edilmesi karar vericilerin en çok dikkat ettiği bir etken olabilir. Acaba yaralanarak saldırgan bertaraf edilebilir miydi? Kesin bir yorum yapmak istemem. Belki büyükelçinin kurtarılma ihtimali nedeniyle böyle bir teknik kullanılmış olabilir.”

ZAMANLAMA DÜŞÜNDÜRÜCÜ

“Amaç ne? Bir kere bu olayın zamanlaması düşündürücü. Bir haftada 3 olay yaşıyorsunuz. Üç olayda vahim. Bu eylem olduktan sonra Rusya ile Türkiey arasındaki ilişkilere zarar vermek. Bunu Cumhurbaşkanı da Rusya da söyledi. Devlet büyüklerinin açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek olduğunu söyledi. Eylemi yaptıranlar ciddi bir değerlendirme hatasına düştüler. İki devletin de tutumu çok sağduyulu olması gereken, yapılmaSI gereken doğru hareketlerle karşılaştık. Uçağın düşmesi bu açıdan farklıydı. Herhalde yine o tavrın tekrarlanacağını düşündüler. Devlet adamlığını gereğini yerine getirdikleri için bu hedef amacına ulaşamadı.”

UÇAK KRİZİNDEN DERS ALINDI

“Uçak krizinden ders alındı. 24 Kasım 2015 uçak krizinden sonra yaşananlardan sonra iki tarafında ders alındığını söyleyebiliriz. Ayrıca bugün Suriye bağlamında olsun diğer konularda olsun Türkiye Rusya ilişkileri önemli bir noktada. İlişkilere zarar vermekten kaçınıyorlar. Sadece bu mu acaba eylemin amacı. Rusya Türkiye ilişkilerine zarar vermek mi? Bunun yanında şu amacın da düşünüldüğünü yadsıyamayız. Güvenlik zaafiyeti olan bir ülke algısı yaratılmaya çalışıyor. Belki olayın arkasındaki ana motif bu olabilir. Yakın sürelerle ciddi terör olaylarıyla karşılaştık.”

TERÖR EN BÜYÜK ZARARI EKONOMİYE VERİYOR

“Ben bu olay olmadan televizyondan duydum. Önümüzdeki sene 3 milyon turistin geleceği haberleri vardı. Terör gerçekten 21. yüzyılın bütün ülkelerin sadece Türkiye değil bütün ülkelerin dün akşam Berlin’de de terör eylemi oldu. Bugün hep söylediğimiz laf vardır. Güvenlik bugün ya her yerde ya da hiçbir yerde. Yarın nerede olacağının bir garantisi yok. Terör en büyük zararı ekonomiye veriyor. Acaba yapılan terör eylemlerinin bütün amacı Türkiye’yi güvensiz bir ülke gösterip ekonomiye zarar vermek midir?”