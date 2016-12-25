İnsan tacirlerine suçüstü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla, genellikle faciayla sonlanan kaçakların umuda yolcuğu bu kez öyle bitmedi. Fethiye'de yaklaşık 270 kaçak ve onları belki de ölüme götürecek olan 10 insan taciri yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla, genellikle faciayla sonlanan kaçakların umuda yolcuğu bu kez öyle bitmedi. Fethiye'de yaklaşık 270 kaçak ve onları belki de ölüme götürecek olan 10 insan taciri yakalandı.

Türkiye’den İtalya’ya kaçak yollarla gitmek için insan tacirleriyle para karşılığı anlaşan; Suriye, Irak, Eritre, Afganistan ve Pakistan uyrukru, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 270 kaçak göçmen henüz yola çıkmadan bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yakalandı. Yüzlerce kişiyi küçük bir tekneyle ölüm yolcuğuna çıkarmak isteyen 10 insan taciri de kirli pazarlığın yapıldığı kıyıda jandarma tarafından gözaltına alındı.

ADETA DAHA ÇOK İNSAN ‘ÖLSÜN’ DİYE!..

270 kişiyi binlerce mil öteye taşımak için özel dizayn edilmiş yaklaşık 30 metrelik ‘Hibatallah’ isimli ölüm teknesi daha çok insan alabilsin diye, içi tamamen boşaltılmış. Olası bir batma durumunda ise, içerideki insanların dışarıya çıkabilmeleri için ikinci bir kaçış kapısı bile yok…

Yarısı teknenin içinde yarısı da şişme botla tekneye taşınırken yakalanan kaçak göçmenler ve onlara ait eşyalar sahil güvenlik tarafından kıyıya alındı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresine, 10 şüpheli ise adliyeye sevk edilecek.