IŞİD’in infazcıları ve siber görevlisi tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD üyesi 7 Iraklı tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin örgütte infazcı olduğu, 1 kişinin siber görevlisi olduğu, diğerlerinin ise örgütte zekat adı altında zorla para topladıkları ve teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirlendi.

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD üyesi 7 Iraklı tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin örgütte infazcı olduğu, 1 kişinin siber görevlisi olduğu, diğerlerinin ise örgütte zekat adı altında zorla para topladıkları ve teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kiraladıkları bir evde bir süre önce gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen Iraklı Bessam Hamid İsmail Şemberi, Alaa Waleed Madhy Al-Bani, Ahmed Khaırı Shukur Shukur, Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı, Aymen Ismael Khaleel Khaleel ve Ali Khaırı Shukur Shukur tutuklandı.

Irak’tan gelen 7 kişinin terör örgütü IŞİD’de aktif görev aldıkları belirlendi. 7 kişinin Irak’ın El Anbar kentinde örgüt adına faaliyet gösterdikleri, burasının örgütün kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları, sahte belgelerle ikametgah izni aldıkları ve kendilerini kamufle ettikleri belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin evlerine yaptığı baskınla 7 kişi yakalanırken, Sakarya’da uyuyun hücre durumunda oldukları, ülkemize yönelik eylem yapma ihtimallerinin de bulunduğu belirtildi. Tutuklanan Bessam Hamid İsmail Şemberi ile Alaa Waleed Madhy Al-Bani’nin terör örgütü adına birçok infaz yaptıkları tespit edildi. İki kişinin siyah üniforma giyerek silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve infazcı olarak nitelendirilen görevde bulundukları, Şemberi’nin IŞİD polisleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu ortaya çıkarıldı.

DEAŞ’IN SİBER GÖREVLİSİ

Tutuklanan Ahmet Khaırı Shukur Shukur’un ise örgütün siber görevlisi olduğu, IŞİD adına sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulanan hesapların hacklenmesi ve kendi bölgesinde örgüt aleyhine yorumlar yapanları tespit edip örgütün birimlerine yönlendirdiği belirlendi.

Tutuklanan Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı ve Aymen Ismael Khaleel Khaleel’in terör örgütünün kontrol ekibinden oldukları, Afgani tarzda giyinerek silahlı olarak halk içinde gezip araştırma yaparak örgüte biat etmeyenleri tespit edip örgüt içerisindeki polis ekibine bildiren muhbir oldukları, ayrıca halktan ve esnaftan örgüt adına zekat adı altında para topladıkları, vermeyenlerin bilgilerini ise örgüt içerisindeki polise bildirerek zorla para alınmaması sağladıklar tespit edildi.

Ali Khaırı Shukur Shukur’un ise IŞİD içerisinde örgüt mensuplarına yakın dövüş eğitimi verdiği, aynı zamanda örgüte zekat topladığı tespit edildi. 7 Iraklı hakkında Irak merkezi yönetim tarafından düzenlenmiş yakalama kararının da bulunduğu bildirildi.

DHA