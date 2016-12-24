IŞİD’in yayınladığı görüntüler

Dinci terör örgütü IŞİD'in propaganda amacıyla kullandığı, vahşet dolu görüntelere ilişkin hükümet kanadından açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaların ortak noktası ise iddiaların henüz teyit edilmediği yönünde. Yani görüntülerin gerçek olup olmadığı, görüntülerdeki kişilerin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

Dinci terör örgütü IŞİD'in propaganda amacıyla kullandığı, vahşet dolu görüntelere ilişkin hükümet kanadından açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaların ortak noktası ise iddiaların henüz teyit edilmediği yönünde. Yani görüntülerin gerçek olup olmadığı, görüntülerdeki kişilerin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

Dinci terör örgütü IŞİD’in önceki gece yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin dün konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı, başlarına kurşun sıkıldığı görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz, ‘olayı inceliyoruz’ diyorlar. İnceleyin. Ama ben cevap bekliyorum. Ben cevabını bekliyorum bunun. Suriye’yi başımıza bela ettin hesabını da vereceksin bunun” demişti.

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“TEYİT EDİLMİŞ DEĞİL”

Kılıçdaroğlu’nun dillendirdiği milyonlarca insanın merak ettiği soruya ilişkin hükümet kanadından ilk yanıt Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan geldi. Savunma Bakanı Fikri Işık, görüntülerle ilgili partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Işık “Şu ana kadar 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah’a hamdolsun El Bab’ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi’ni DEAŞ’tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var” dedi.

“GERÇEK Mİ BİLMİYORUZ”

Konuya ilişkin bir açıklamada Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan geldi. İnternette sosyal medyada yayılan IŞİD’in iki Türk askerini infaz ettiği iddialarıyla ilgili, “Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz” dedi.

Bakan Elvan şunları söyledi: “Teröre destek vererek, terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Hata yaptıklarını bu ülkeler mutlaka anlayacaklardır. Bundan zarar da göreceklerdir. Onun için terörle mücadele konusunda topyekun bir mücadele şart.”