‘IŞİD’liler kaçtı’ iddiasına Emniyet’ten yanıt

İstanbul'da Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırı ile ilgili 3 IŞİD şüphelisinin Bahçeşehir Polis Merkezi nezarethanesinden kaçtığı iddiasını Emniyet yalanladı. Yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili 39 şüphelinin yakalandığı ve tamamının tutuklandığı belirtildi. Kaçan 3 şüphelinin ise sınır dışı edilecek göçmenler olduğu dile getirildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırı ile ilgili 3 IŞİD şüphelisinin Bahçeşehir Polis Merkezi nezarethanesinden kaçtığı iddiasını Emniyet yalanladı. Yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili 39 şüphelinin yakalandığı ve tamamının tutuklandığı belirtildi. Kaçan 3 şüphelinin ise sınır dışı edilecek göçmenler olduğu dile getirildi.

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polisin yargılandığı davada savunma yapan eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, 44 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. FETÖ soruşturmalarında gihraç edilen ve tutuklu yagılanan Kuloğlu, saldırının ardından gözaltına alınan 3 IŞİD şüphelisinin yakınları tarafından ekmek arasında sokulan testere vasıtasıyla nezarethaneden kaçtıklarını iddia etti.

‘AMİRLİĞE ŞÜPHELİ TESLİM EDİLMEDİ'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Haziran'da yaşanan olayın havaalanı saldırısında yakalanan şüphelilerle ilgili olmadığı belirtildi. Yazılı metinde, “Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen (39) şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konu ile ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

VİZE İHLALİ

Yapılan açıklamada ayrıca kaçan 3 kişinin pasaportlarındaki vize sürelerinin bittiği belirtildi. Şüphelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından “deport” işlemlerinin bitmesinin beklendiği dile getirildi. Kaçanların bu süre içerisinde, Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'nde geçici olarak muhafaza altına alınan kişiler olduğu dile getirildi. Ayrıca, olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam ettiği de dile getirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.