İskenderun’da fırtına çatıları uçurdu

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Doğu Akdeniz’de dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar İskenderun’da yaşamı felç etti. Fırtına, evlerin ve fabrikaların çatılarını uçurdu.

Bekbele Mahallesi otoyol kenarında bulunan Yakup Bozatlı Anadolu lisesi’nin çatısının büyük bir bölümünü fırtına uçurdu. Uçan çatı çocuğunu okuldan almaya gelen bir velinin aracının üzerine düştü. Otomobilde ciddi hasar oluşurken çatının bir bölümü de otobanın karşı tarafına uçtu. Okulun tatil edilmesi ile birlikte öğrenciler panik halinde birbirlerine tutunarak okuldan çıktı. Bazı öğrencileri de polis ekipleri evlerine götürdü. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu elektriklerin de kesildiği ilçede ev, işyeri ve bazı okulların camları da kırıldı.

YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Aşırı fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İskenderun’daki tüm okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın cumartesi günü sabaha kadar devam edeceğini vurgulayarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

DHA