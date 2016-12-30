‘Islak İmza Kumpası’ soruşturması tamamlandı

Ergenekon Davası'nın delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'ndaki ıslak imza" raporu üzerine başlatılan kumpas soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Ergenekon Davası'nın delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'ndaki ıslak imza" raporu üzerine başlatılan kumpas soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisleri isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Zafer Koç ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 143 sayfalık iddianamede, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek ile avukat Serdar Öztürk “müşteki” sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Ergenekon Davası olarak bilinen davada yargılanan sanıkların bir kısmının kendilerine kolluk ve adli mercilerce kumpas kurularak davalar açıldığı, kamu görevlilerinin gerçeğe aykırı bilirkişi raporları düzenledikleri şeklindeki şikayetleri ile aynı yönde Genel Kurmay Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“BELGE HİÇBİR ASKERİ YAZIM BİÇİMİNE UYMUYOR”

Savcılıkça yapılan soruşturmada, Ergenekon Davası’nın delillerinden olan “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” isimli belgenin gerek Dursun Çiçek tarafından üretildiğine, gerekse de Genel Kurmay Karargahı’ndaki bilgisayarlarda düzenlendiğine dair delil bulunmadığı, belgenin şekil açısından hiçbir askeri yazım biçimine uymadığının belirlendiği ifade edildi.

“PROJE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR ÜRETİLDİ”

İddianamede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için bu kurumlarda kadrolaşmaya gittiği, özellikle 2006 yılından itibaren Askeri Casusluk, Poyrazköy, Balyoz, Ergenekon gibi proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği anlatıldı. Örgütün sahte oluşturulan belgeler üzerine soruşturmalar başlattığı, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nın ayrı bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP, POLİS VE JANDARMA GÖREVLİLERİ

17-25 Aralık 2013’te yapılmaya çalışan sözde yolsuzluk soruşturmaları sonrasında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçlarından çok sayıda kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da pek çok yargı mensubunun meslekten çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” isimli belge ile ilgili imza incelemelerinin de bu soruşturma makamları ve ilgili adli kolluk personeli tarafından yaptırıldığı, bu bağlamda bilirkişilik görevini yapan Adli Tıp Kurumu, Polis ve Jandarma Kriminal Laboratuvarı görevlilerinin silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde yer alarak veya bu yapı içerisinde yer almamakla birlikte yönlendirilme, baskı ve ikna suretiyle söz konusu raporları tanzim ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

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ADLİ TIP’TA TAM KADROLAŞMA SAĞLANDI

İddianamede Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda 2010 yılında Başkan olan şüpheli Cengiz Haluk İnce’nin döneminde kurumdaki kadrolaşmanın en üst seviyeye ulaştığı, örgütsel açıdan kurumda istenilen kadrolaşmanın tam olarak sağlandığı, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” isimli belgenin incelemesinde amaçlanan şekilde rapor tanzim ettirildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nda görevli şüpheliler Lokman Başer, H.Bülent Üner, İsmail Çakır, H.Mehmet Akın, A.Bülent Özata, Eyüp Kandemir ve Gürol Berber tarafından verilen 4 Şubat 2010 tarihli bilirkişi raporunun gerçeğe aykırı olduğu anlatıldı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda o dönem Daire Başkanı olan şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu’nun belgenin incelenmesi ve rapor verilmesi sırasında uzmanlar üzerinde Şube Müdürü olan şüpheli Salih Sala aracılığıyla baskı oluşturduğu ve heyeti yönlendirdiği belirtilerek görevli şüpheliler Salih Sala, Nazmiye Aktaş, Özlem Karslı, Ali Arabacı ve Kemal Çakır tarafından gerçeğe aykırı olduğu rapor düzenlendiği anlatıldı. İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı’nda ise o dönem Müdür olan şüpheli Kemal Pelit ile çalışanlar Hakan Kaymak, İ.Savaş Uğurlu ve Ahmet Mesut Mudu tarafından gerçeğe aykırı rapor düzenlendiği belirtildi.

18 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce’nin bulunduğu 15’i tutuklu 18 şüphelinin, “Terör örgütü üyeliği” ve “Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma ” suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA