İstanbul Emniyeti’nde 46 ayrılık

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce tayine ve terfilerin açıklanması ile İstanbul'da önemli operasyonlara imza atan bazı amir ve müdürlerin de aralarında bulunduğu 46 ismin yerleri değiştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce tayine ve terfilerin açıklanması ile İstanbul'da önemli operasyonlara imza atan bazı amir ve müdürlerin de aralarında bulunduğu 46 ismin yerleri değiştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran Ayı’dan beri beklenen 2’inci, 3’üncü, 4’üncü sınıf müdürler ve emniyet amirlerinin tayinlerini açıkladı. Bin 493 rütbelinin atama ve yer değişikliği yapıldı. Beklenen atama ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 7’si ikinci sınıf, 19’u 3’üncü sınıf, 8’i 4’üncü sınıf, 12’si Emniyet Amiri; 46 rütbeli polisin şark tayini yapıldı. İstanbul’a gönderilen müdür ve amir sayısı ise 29’da kaldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden başka bir birime gönderilen müdürler arasında bazı isimler dikkat çekti. Önceki hafta rütbe alarak 2'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne yükselen, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Ercüment Özinan, Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu’na, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü'yken rütbe alan Salih Şahbey Gümüşhane'ye, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü iken 2'inci sınıf olan İsmail Dinçer Öğüt İstanbul Adile Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, 2'inci Sınıf Emniyet Müdürü Gonca Lüleci Şükrü Balcı Polis Merkez Yüksek Okulu'na gönderildi.Şile ve Sultanbeyli'den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Kaptan Adile Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Başakşehir ve Avcılar’dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytekin Uyar Kocaeli’ye, Küçükçekmece’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Ekiz Malatya’ya atandı.