İstanbul Emniyeti’nden 46 rütbeli gitti, 29 rütbeli geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce haziran ayından beri yapılması beklenen 1493 rütbeli müdür ile emniyet amiri tayin ve atamalarının dün gece açıklanmasının ardından İstanbul'da 46 rütbeli polisin tayini ve ataması yapıldı. İstanbul'a gelen müdür ve amir sayısının ise 29 olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce haziran ayından beri yapılması beklenen 1493 rütbeli müdür ile emniyet amiri tayin ve atamalarının dün gece açıklanmasının ardından İstanbul'da 46 rütbeli polisin tayini ve ataması yapıldı. İstanbul'a gelen müdür ve amir sayısının ise 29 olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ataması yapılan 2’inci Sınıf Emniyet Müdürleri şöyle:

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Ercüment Özinan, Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu’na, Başakşehir ve Avcılar’dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytekin Uyar Kocaeli’ye, Küçükçekmece’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Ekiz Malatya’ya, Şile ve Sultanbeyli’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Kaptan İstanbul Adile Mermerci Polis Okulu’na, Dış İlişkiler Şube Müdürü Gonca Lüleci Şükrü Balcı Polis Okulu’na, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey Gümüşhane’ye, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü İsmail Dinçer Öğüt İstanbul Adile Mermerci Polis Okulu’na gönderildi.

DHA