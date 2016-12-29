İstanbul Valiliği’nden yılbaşı tedbirleri açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yılbaşı günü ve gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olamadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için tedbirler alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yılbaşı günü ve gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olamadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

“1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecektir.

2) İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

4) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

5)Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

6)Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.”

Açıklamada, vatandaşların acil durumlarda aramaları gereken telefon numaraları şöyle sıralandı:

110 İtfaiye

112 İlk Yardım ve Acil Sağlık

122 AFAD Çağrı Merkezi

153 İBB Beyaz Masa

155 Polis İmdat

156 Jandarma İmdat

158 Sahil Güvenlik

DHA