İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar da "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladılar.

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar da "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladılar.

Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip olan ili İstanbul’da hava sıcaklığı gitgide düşüyor. Havaların düşmesi ile birlikte vatandaşlar İstanbul’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor?

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul bugün çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu… 5 günlük hava tahminine göre ise yarından itibaren İstanbul’da yoğun bir yağmur beklenirken pazartesi gününe kadar kar yağışı gözlenmiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu. Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli 2nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu’nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz'e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi’nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale il merkezi dışında bölge genelinin yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, il merkezi sışında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AYDIN °C, 10°C

Çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

MANİSA °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

AKDENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

ISPARTA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneyi ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya ve Karaman çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı ve güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 4°C

Çok bulutlu

KIRIKKALE °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevrelerinnin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde sis bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sisli

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sisli

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -8°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve batısı çok bulutlu, diğer yerleri parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İlk saatlerde Malatya ve Çevresinde hafifi kar yağışı bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -11°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

MUŞ °C, -13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Marmara’da fırtına, Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu 4 ila 6(30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m batısı 1,5 ila 2,5m, Batı Karadeniz’in batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu,kuvvetli olmak üzere yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu 7 ila 9 (75-95 km/sa), akşam saatlerinden sonra doğusu 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, Batı Akdeniz’in batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: Zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.