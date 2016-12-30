İstanbul'da soğuk ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken sabah saatlarinde iyice artan karla karışık yağmur sonrası öğrenciler ve velliler "İstanbul'da bugün okullar tatil mi?" diye arama yapmaya başladı. Peki konuyla ilgili Vasip şahin açıklama yaptı mı?

İstanbul’da bugün okullar tatil mi? (30 Aralık) Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

İstanbul'da soğuk ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken sabah saatlarinde iyice artan karla karışık yağmur sonrası öğrenciler ve velliler "İstanbul'da bugün okullar tatil mi?" diye arama yapmaya başladı. Peki konuyla ilgili Vasip şahin açıklama yaptı mı?

Hava sıcaklığının iyice düşmesi, fırtına ve karla karışık yağmurun bastırması tatil beklentilerini de artırdı. Sabah saatlerinde iyi artan yağış öğrencilerde ve velilerde tatil beklentisine neden oldu.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Uçak seferlerinin iptal olması, elektrik kesintilerinin çoğalması ve kar yağışı tetil beklentisini de doruğa çıkardı. Öğrenci ve veliler yola çıkmadan önce internetten “İstanbul’da okullar tatil mi?” diye arama yapmaya başladı fakat ne İstanbul Valisi Vasip Şahin’den ne de İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Bu durumun ardından okulların eğitime devam etmesi kesinleşti.

Ankara'da kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü de okullar tatil edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ankara ilimiz genelinde 29 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği, kar yağışı neticesinde de bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında, yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla, ilimiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 30.12.2016 Cuma günü de eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

BURSA

Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli’de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

BİLECİK

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Bilecik'te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bilecik Valiliği, eğitime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

BALIKESİR

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Valiliği, yoğun kar nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 30 Aralık Cuma günü eğitim – öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

UŞAK

Uşak Valiliği'nden akşamüzeri yapılan açıklamada sadece “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime verilen tatil gece yarısı tüm okullar olarak değiştirildi.

Uşak Valiliği'nden gece yarısı yapılan açıklamaya göre; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil tüm okullar 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 30.12.2016 Cuma günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SAKARYA

Sakarya’da okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.

MERSİN

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime 30 Aralık Cuma günü de ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin 4 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale’nin 4 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.

MANİSA

Manisa Valiliği tarafından cuma günü kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerindeki okulların tatil edildiği açıklandı. Demirci ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklanırken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Körübaşı’ndaki tüm okullarda eğitimin devam edeceği bildirildi.

Manisa'da Alaşehir ilçesinde cuma günü de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. 22 okulda toplam 2 bin 2 öğrencinin cuma günü izinli sayılacakları ilçe merkezindeki öğrencilerin ise eğitim öğretime devam edecekleri öğrenildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği öğrenildi.

Okulların 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi. Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, 30 Aralık Cuma günü de tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda 30 Aralık Cuma günü eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 30 Aralık Cuma günü il merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı sonrası; meydana gelebilecek buzlanmaya karşı ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve kar yağışının devam etmesi göz önüne alınarak, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde can güvenliği ve sağlık durumu düşünülerek 30.12.2016 Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesi gereği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valiliğimizce okulların tatil edildiği yerlerde kamuda görevli engelli ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır.”

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Seydişehir, Tuzlukçu, Doğanhisar, Taşkent, Yunak, Beyşehir,

Hüyük, Derebucak, Kadınhanı, Hadim, Sarayönü ve Derbent İlçerin'de, ilk ve orta dereceli okullar ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklabalımada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

ISPARTA

Isparta'da dün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kaymakamlık kararıyla ilk ve orta dereceli okullar, 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

BURDUR

Burdur'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Altınyayla ve Çavdır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gölhisar İlçesi'ne bağlı İbecik, Elmalıyurt ve Yeşildere köylerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için de 30 Aralık Cuma günü okulların tatil olduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 30 Aralık Cuma günü tatil edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle köy ve beldelerimizden ilçemize ulaşımda ve ilçe merkezimiz ara cadde ve sokaklarında yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün (30 Aralık 2016 Cuma günü) ara verilmiştir.”

DENİZLİ

Denizli'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim veren okullarda 30 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

Denizli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için okullar tatil edildi. Ayrıca kar yağışı devam eden Babadağ, Güney, Serinhisar, Çameli ve Acıpayam ilçelerinde de ilk orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, okulların yarın tatil edildiğini ifade etti. Vali Haktankaçmaz, “Meteoroloji'nin uyarıları göz önünde bulundurularak Kırıkkale merkez ve ilçelerde 30 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verilmiştir. İyi tatiller” dedi.