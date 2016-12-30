İstanbul'da yılbaşı öncesinde elektrik kesintileri isyan ettirdi. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sorunlarının da yaşandığı İstanbul'da vatandaşlar elektrik kesintisi daha ne kadar sürecek ve elektrikler neden kesiliyor merak ediyor. İşte elektrik kesintileriyle ilgili son dakika gelişmeleri...

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi daha ne kadar sürecek? BEDAŞ – AYEDAŞ

İstanbul'da yılbaşı öncesinde elektrik kesintileri isyan ettirdi. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sorunlarının da yaşandığı İstanbul'da vatandaşlar elektrik kesintisi daha ne kadar sürecek ve elektrikler neden kesiliyor merak ediyor. İşte elektrik kesintileriyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Tam da yılbaşı öncesi İstanbul’un pek çok semtinde elektrik kesintileri yaşanıyor. 29 Aralık itibari ile başlayan yaygın elektrik kesintisi sorunu bugün de (30 Aralık) devam ediyor. Sosyal medyadanda elektrik kesintilerine dair pek çok tepki geliyor. Peki elektrik kesintileri neden oluyor? İşte BEDAŞ, AYEDAŞ ve bakanlıktan gelen elektrik kesintisi açıklaması:

BEDAŞ’TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada kesintilerin “Ulusal Elektrik Sistemi'nden” kaynaklı' olduğunu belirtti. Ayrıca yaptığı açıklamada hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

“Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır. Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

AYEDAŞ’DAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

AYEDAŞ da internet sitesinde elektrik kesintilerinin ulusal şebeke kaynaklı olduğunu belirtti ve sorunun çözülmesi için ekiplerin çalışma yaptığı belirtiliyor.



İLETİM HATLARINDA ARIZA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili yağtığı açıklamada özellikle Marmara bölgesindeki kötü hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını ve kesintilerin giderilmesi için yoğun mesai harcandığını belirtti.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ, AYEDAŞ ve Enerji bakanlığından gelen açıklamalar her ne kadar elektrik kesintilerinin nedenini açıklasa da henüz elektriklerin ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yani elektrik kesintilerinde son durum onarım çalışmalarının sürdüğü yönünde.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR!

Ulusal şebekede meydana gelen arızaların yanında İstanbul’da çeşitli yerlerde planlı elektrik kesintileri de var. İşte 30- 31 Aralık’ta elektrik kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri:

ÇATALÇA

– KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER- KİREÇBURNU

– KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER-AYAZAĞA

– AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

– TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEMECE

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

– ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

– ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Aralık 2016 Cumartesi günü planlı kesinti programı

ESENYURT

– ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.