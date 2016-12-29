İstanbul’da fırtına ağaçları yerinden söktü!

İstanbul'da şiddetlenen fırtına bir çok yerde olumsuzluklara sebep oldu. Sultangazi'de devrilen bir ağaç bir aracın üzerine düştü. Sürücünün durumu farkeder gaza basması sayesinde yaralanan olmadı.

İstanbul'da şiddetlenen fırtına bir çok yerde olumsuzluklara sebep oldu. Sultangazi'de devrilen bir ağaç bir aracın üzerine düştü. Sürücünün durumu farkeder gaza basması sayesinde yaralanan olmadı.

İstanbul’da akşama doğru şiddetlenen fırtına kentin bir çok noktasında hayatı zorlaştırdı. Bazı binaların çatısı uçarken, bazı direkler yıkıldı. Sultangazi’de yaşanan olayda, 30 yıllık bir ağaç, fırtına nın etkisiyle kökünden söküldü. Büyük bir gürültü ile devrilen ağaç bir kamyonetin üzerine düştü. Yolu boydan boya kapatan ağaç sebebiyle çift yönlü cadde trafiğe kapandı.

GAZA BASINCA KURTULDU

Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen kamyonet sürücüsü Bülent Karslı, yoldan geçerken ağacın devrildiğini fark ettiğini söyledi. “Biran sesi duydum ağaç üzerime gelince gaza bastım. Kamyonetin kasasına vurdu. Hızlanmasam tepeme düşecekti” dedi.