İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) İstanbul valisi kar tatili ilan etti mi?

Meteoroloji'den İstanbul için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelebilecek kar tatili açıklamasına çevrildi! Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili ile ilgili açıklama yaptı mı, yarın yani 29 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji'den İstanbul için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelebilecek kar tatili açıklamasına çevrildi! Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili ile ilgili açıklama yaptı mı, yarın yani 29 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

Havalar kötüleştikçe ve meteorolojiden kar uyarısı geldikçe öğrenciler merakla validen gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor. Meteorolojinin bu gece ve ertesi günler için İstanbul’da yaptığı kar yağışı nedeniyle öğrenciler İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı merak ediyorlar? Meteoroloji İstanbul’un iç kesimlerinde 5-10 cmlik kar örtüsü olabileceğini belirtiyor. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

İstanbulda bu akşam kar yağıyomuş aşkm konuyu biliyosun dimi @vasipsahin — Zeynepcim iyimisin (@queenbebeyim) 28 Aralık 2016

Bu akşamdan yılbaşına kadar kar yağışı olcak yap bi güzellik @vasipsahin — Ceren (@Ceren20912479) 28 Aralık 2016

Sevdim seni vali amca, yapsana bir ara, tum cocuklar sevinirse,sen girersin sevaba @vasipsahin — Ali Kaan Sonmez (@penneguin) 28 Aralık 2016

kisin cok sevilir,acaba nedir nedir ,kar tatili denince akla ,tamam simdi buldum,hemen onun adi gelir VASIP VASIP VASIP @vasipsahin — Ali Kaan Sonmez (@penneguin) 28 Aralık 2016