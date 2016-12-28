İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) İstanbul valisi kar tatili ilan etti mi?

Havalar kötüleştikçe ve meteorolojiden kar uyarısı geldikçe öğrenciler merakla validen gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor. Meteorolojinin bu gece ve ertesi günler için İstanbul’da yaptığı kar yağışı nedeniyle öğrenciler İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı merak ediyorlar? Meteoroloji İstanbul’un iç kesimlerinde 5-10 cmlik kar örtüsü olabileceğini belirtiyor. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?
Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.
İstanbulda bu akşam kar yağıyomuş aşkm konuyu biliyosun dimi @vasipsahin
— Zeynepcim iyimisin (@queenbebeyim) 28 Aralık 2016
Bu akşamdan yılbaşına kadar kar yağışı olcak yap bi güzellik @vasipsahin
— Ceren (@Ceren20912479) 28 Aralık 2016
Sevdim seni vali amca, yapsana bir ara, tum cocuklar sevinirse,sen girersin sevaba @vasipsahin
— Ali Kaan Sonmez (@penneguin) 28 Aralık 2016
kisin cok sevilir,acaba nedir nedir ,kar tatili denince akla ,tamam simdi buldum,hemen onun adi gelir VASIP VASIP VASIP @vasipsahin
— Ali Kaan Sonmez (@penneguin) 28 Aralık 2016
Bazı VALİLER, kışın çok tatlı @vasipsahin
— murat (@murat06a06) 28 Aralık 2016