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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) İstanbul valisi kar tatili ilan etti mi?

Meteoroloji'den İstanbul için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelebilecek kar tatili açıklamasına çevrildi! Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili ile ilgili açıklama yaptı mı, yarın yani 29 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil mi?
19:3128 Aralık 2016
Gündem
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) İstanbul valisi kar tatili ilan etti mi?
Meteoroloji'den İstanbul için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelebilecek kar tatili açıklamasına çevrildi! Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili ile ilgili açıklama yaptı mı, yarın yani 29 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

Havalar kötüleştikçe ve meteorolojiden kar uyarısı geldikçe öğrenciler merakla validen gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor. Meteorolojinin bu gece ve ertesi günler için İstanbul’da yaptığı kar yağışı nedeniyle öğrenciler İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı merak ediyorlar? Meteoroloji İstanbul’un iç kesimlerinde 5-10 cmlik kar örtüsü olabileceğini belirtiyor. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

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