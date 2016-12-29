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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (30 Aralık) İstanbul valisi bu sefer kar tatili ilan etti mi?

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı tahmini sürüyor ve 1 Ocak'a kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor ki öğrenciler kar uyarısı nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili ilanı bekliyorlar. Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...
19:0929 Aralık 2016
Gündem
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (30 Aralık) İstanbul valisi bu sefer kar tatili ilan etti mi?
Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı tahmini sürüyor ve 1 Ocak'a kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor ki öğrenciler kar uyarısı nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili ilanı bekliyorlar. Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

İstanbul’un yüksek mevkilerinden kar yağışının başladığı belirtiliyor ve meteoroloji İstanbul için 1 Ocak’a kadar kar yağışı tahmininde bulunuyor. Peki valiliğin resmi sitesinden ya da İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabından kar tatili ile ilgili bir açıklama geldi mi? Öğrenciler her ne kadar kar tatili isteklerini Twitter’dan “yoğun” bir şekilde valiyle paylaşsalar da henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde kar yağışının yoğunlaşması durumunda Vasip Şahin’den beklenen kar tatili açıklaması gelebilir.

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Çarşamba akşmı beklenen yoğunlukta kar yağışı olmadığı için kar tatili bekleyen öğrenciler hayal kırıklığına uğramıştı ama bugün İstanbul’da yer yer kar yağışı başladı. Nitekim kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün İstanbul’da gece karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Yaın yani 30 Aralık Cuma günü içinse Meteoroloji 1 derece sıcaklık ve yoğun kar yağışı gösteriyor. MGM 31 Aralık Cumartesi günü de kar yağışının süreceğini 1 Ocak’ta ise karla karışık yağmur yağacağını tahmin ediyor.

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