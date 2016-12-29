Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı tahmini sürüyor ve 1 Ocak'a kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor ki öğrenciler kar uyarısı nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili ilanı bekliyorlar. Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? (30 Aralık) İstanbul valisi bu sefer kar tatili ilan etti mi?

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı tahmini sürüyor ve 1 Ocak'a kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor ki öğrenciler kar uyarısı nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili ilanı bekliyorlar. Peki Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte İstanbul hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

İstanbul’un yüksek mevkilerinden kar yağışının başladığı belirtiliyor ve meteoroloji İstanbul için 1 Ocak’a kadar kar yağışı tahmininde bulunuyor. Peki valiliğin resmi sitesinden ya da İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabından kar tatili ile ilgili bir açıklama geldi mi? Öğrenciler her ne kadar kar tatili isteklerini Twitter’dan “yoğun” bir şekilde valiyle paylaşsalar da henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde kar yağışının yoğunlaşması durumunda Vasip Şahin’den beklenen kar tatili açıklaması gelebilir.

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Çarşamba akşmı beklenen yoğunlukta kar yağışı olmadığı için kar tatili bekleyen öğrenciler hayal kırıklığına uğramıştı ama bugün İstanbul’da yer yer kar yağışı başladı. Nitekim kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

@vasipsahin Kar bugün yağmadığı halde yarın etkili olacak diye tatil yapan valiler var #CumaOkullarTatilOlsun #30AralıkCumaTatilOlsun — Ayşegül Ertürk (@aysegullerturkk) 29 Aralık 2016

@vasipsahin ıstanbulda en az karın yapdığı yerde bile kar yağıyorsa bence sen tatil yap — k.askfanclub_ (@defom_elbar3) 29 Aralık 2016

@vasipsahin bu ponçik bedenim yarın bu soğukta okula gitmeye hazır değil — Hbaycar (@hbaycar) 29 Aralık 2016

@vasipsahin kar alarmı var üstüne birde elektrikler yok bir zahmet tatil yapın yani — krdes ne beklion (@biebstheslayer) 29 Aralık 2016

@vasipsahin Tatil haberi bekliyoruz 30 Aralık Cuma günü İstanbulda okullara 1 gün ara verilmiştir Diye haber bekliyoruz. — Mert İlkadlı (@mertreisabi) 29 Aralık 2016

@vasipsahin evde artık ısınmak için buzdolabını açıyoruz şu okulları yarın tatil et hele — Yusuf Buran (@yb190712) 29 Aralık 2016

@TC_istanbul @vasipsahin Sabah şemsiyemle birlikte havaya doğru uçuyordum. İlk uçan insan olacaktım tatil yapın caddeye firlamak istemiyom — Lara Sezgin (@feelwithocean) 29 Aralık 2016

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün İstanbul’da gece karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Yaın yani 30 Aralık Cuma günü içinse Meteoroloji 1 derece sıcaklık ve yoğun kar yağışı gösteriyor. MGM 31 Aralık Cumartesi günü de kar yağışının süreceğini 1 Ocak’ta ise karla karışık yağmur yağacağını tahmin ediyor.