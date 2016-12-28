İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul Emniyeti, 5 bin polisin katılımıyla kent genelinde, "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı. Denizdeki teknelerin de denetlendiği uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyeti, 5 bin polisin katılımıyla kent genelinde, "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı. Denizdeki teknelerin de denetlendiği uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü her gün bir ilçede, 15 günde tüm il genelinde yaptığı uygulamalara bu gece de devam etti. “Yeditepe Huzur Uygulaması” adı verilen asayiş uygulaması 39 ilçede 200 noktada gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan, Asayiş Şube Müdürlüğü’nce planlanan uygulamada, farklı şubelerde ve ilçelerde çalışan 5 bin görev yaptı. İstanbul’un güvenliği için, kentte akşam görev yapan polisler, uygulama dışı bırakılarak rutin görevlerine devam etti.

GBT TARAMASI YAPILDI

İl genelinde, sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde yapılan huzur uygulamasında, şüpheli araç ve yayalar durduruldu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kayıtlarına bakılan şüphelilerin üst aramaları yapıldı. Üzerinde suç unsuru bulunan yada haklarında yakalama kararı olan şüphelilerii gözaltına alındı. Uygulamada “Deniz Polisi” de, özel tekne ve yatlarda GBT uygulaması yaptı.