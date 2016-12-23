İstanbul’da yılbaşı öncesi büyük tehlike!

İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İstanbul Polisi, ürettikleri sahte içkileri yılbaşı için piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeye operasyon düzenledi. Baskında farklı markalara ait bin 549 şişe sağlıksız koşullarda üretilen sahte içki ve çok sayıda şişe ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’teki bir şebekenin yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek sahte içki süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

Araştırmalarda şebekenin Demirtaş Mahallesi’ndeki bir işyeri ile yine aynı bölgedeki bir otoparkın deposunda sahte içki ürettiğini tespit etti. Araştırmalarda şebekenin, sağlıksız ortamda sahte içki üreterek şişelediği kesinleşince her iki adrese de baskın düzenlendi.

İKiSİ TUTUKLANDI

Aramada, bin 549 şişe sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin195 içki şişe kapağı ve etiketi ile bir pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Selçuk K. ve Hakan K. kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest kaldı. Hakan K’nın sahte içki üretiminden daha öncede tutuklandığı ve 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YETKİLİLER UYARDI

Sahte içki sebebiyle geçtiğimiz yıl İstanbul’da 50’ye yakın kişi sahte içki sebebiyle yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında da benzer bir olay Ukrayna’da yaşandı. Sahte votka içen 28 kişi, alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Yetkililer, sahte içki dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.