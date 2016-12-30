İstanbul’da yılbaşında elektrikler kesilecek mi?

İstanbul'da dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri yılbaşında da devam edecek mi? Bu soruyla ilgili BEDAŞ'tan açıklama geldi.

İstanbul'da dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri yılbaşında da devam edecek mi? Bu soruyla ilgili BEDAŞ'tan açıklama geldi.

İstanbul’da soğuk havanın etkisini göstermesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Soğuk havanın dün etkisini göstermeye başlamasının ardından birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanmaya başlamıştı. Dünkü elektrik kesintileri bugün de devam etti. Kesintilerin yaşanmasının ardından vatandaşlar isyan etti.

Asıl merak edilen konulardan biri de İstanbul yılbaşında da karanlıkta kalacak mı? sorusu oldu. Bu soruyla ilgili BEDAŞ’tan açıklama geldi.

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BEDAŞ’TAN BAKIM ONARIM AÇIKLAMASI

İstanbul Avrupa Yakası’nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30-31 Aralık ve 1 Ocak’ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının ertelediğini duyurdu. BEDAŞ'ın daha önce yaptığı açıklamada Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü'ndeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağı kaydedilmişti.