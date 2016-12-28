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İzmir şehidini uğurladı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, DNA testinin yapılmasının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin askeri parkasını giyip, başına da bordo beresini takarak uğurladı. Ailesi şehidin fotoğrafını el ele tutuşarak gururla taşıdı.
14:5128 Aralık 2016
Gündem
İzmir şehidini uğurladı
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, DNA testinin yapılmasının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin askeri parkasını giyip, başına da bordo beresini takarak uğurladı. Ailesi şehidin fotoğrafını el ele tutuşarak gururla taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’ta yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, geçtiğimiz 22 Aralık’da terör örgütü IŞİD ile çıkan çatışmada 16 asker şehit olmuştu.

furkan-ortaŞehit olanların arasında Bordo Bereli Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş da bulunuyordu.

FOTO:İHA - Şehidin cenazesine yaklaşık iki bin kişi katıldı.

FOTO:İHA – Şehidin cenazesine yaklaşık iki bin kişi katıldı.

Şehit Yavaş’ın cenazesinin tam teşhisi için şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş’dan kan örneği alındı. Teşhisin ardından bekar olan şehidin cenazesi, Gaziantep’deki yoğun sis nedeniyle bir gün gecikmeli olarak uçakla İzmir’e getirildi.

FOTO:İHA - Şehidin ailesi dimdik ayakta durdu.

FOTO:İHA – Şehidin ailesi dimdik ayakta durdu.

Şehit ailesi cenazede dimdik durdu

Bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş için Gaziemir Gülhane Camii’nde  cenaze töreni düzenlendi. Emekli özel harekat polisi baba Süleyman Sırrı Yavaş, oğlunun cenazesi başında askerler ile nöbet tuttu.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Acılı anne Zeynep Yavaş ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son defa dokunup öptü. Şehidin kız kardeşi Nisa Garipoğlu ise ağabeyinin askeri parkasını giyerek başına da bordo beresini taktı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Nisa Garipoğlu, ağabeyinin fotoğrafını taşıyıp uzun süre sevgiyle baktı. Acılı kardeş, ağabeyinin tabutuna da yıllardır giydiği bordo beresini koyup son defa öptü. Törende şehidin annesi Zeynep ve baba Süleyman Sırrı Yavaş ve kardeşi Nisa Garipoğlu, yan yana gelip ele ele tutuşarak birliktelik mesajı verdi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Furkan Yavaş’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Kadifekale Şehitliğine defnedildi. Cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AKP ve CHP İzmir Milletvekilleri, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı. (İHA)

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