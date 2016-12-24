Juventus – Milan maç özeti izle: İtalya Süper Kupası Juventus’u 4-3 yenen Milan’ın!

Juventus Milan maçı nefesleri kesti. Katar'da oynanan İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ile Milan mücadelesinde gülen taraf Milano ekibi oldu. Normal süresi ve uzatmaların 1-1 sona erdiği Juventus Milan maçında kullanılan penaltılar İtalya Süper Kupası'nın sahibini belirledi. İşte 4-3 biten Juventus Milan maç özeti...

Juventus Milan maçı nefesleri kesti. Katar'da oynanan İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ile Milan mücadelesinde gülen taraf Milano ekibi oldu. Normal süresi ve uzatmaların 1-1 sona erdiği Juventus Milan maçında kullanılan penaltılar İtalya Süper Kupası'nın sahibini belirledi. İşte 4-3 biten Juventus Milan maç özeti...

Juventus Milan maç özeti haberimizde. İtalya Süper Kupası finalinde karşı karşıya gelen Juventus Milan maçı nefesleri kesti. Juventus’un kalecisi Buffon’un, 2001’den bu yana giydiği siyah-beyazlı formayla 600. resmi maçına çıktığı karşılaşmada sonucu penaltılar belirledi. Katar’da oynanan İtalya Süper Kupası finalinde geçen sezonun şampiyonu Juventus ile finalist Milan karşı karşıy geldi. Normal süresi ve uzatmaların 1-1 bittiği Juventus Milan maçında penaltılar sonrasında kırmızı siyahlı takım kupanın sahibi oldu. Juventus Milan maçını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Juventus – Milan maç özetini izlemek için tıklayınız

İtalya Süper Kupası için Juventus’la Milan, Katar’da karşı karşıya geldi. Uzatmaların sonunda penaltıların kazananı belirlediği maçın galibi Milan oldu. İtalya Süper Kupa’da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta, penaltılarda Juventus’a 4-3 üstünlük kurarak kupayı 7. kez müzesine götürdü. Katar’ın başkenti Doha’da oynanan maçta, geçen sezon lig ve İtalya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Juventus ile kupa finalisti Milan karşı karşıya geldi.

Jassim Bin Hamad Stadı’ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Juventus, Giorgio Chiellini’nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golü izlemek için buraya tıklayınız.

Milan, Giacomo Bonaventura’nın 38. dakikada fileleri havalandırmasıyla bu gole karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Bu golü izlemek için buraya tıklayınız.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca, normal süre 1-1 tamamlandı. Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

JUVENTUS – MILAN MAÇINDA PENALTI ATIŞLARI

Milan’da Bonaventura, Juraj Kucka, Suso ve Mario Pasalic penaltıları gole çevirirken, Gianluca Lapadula başarılı olamadı. Juventus’ta ise Claudio Marchisio, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira penaltıları gole çevirirken, Mario Mandzukic ile Paulo Dybala topu filelerle buluşturamadı.

Milan, penaltılarda Juventus’u 4-3 mağlup ederek kupayı kazandı.

İtalya Süper Kupa’da 10. kez boy gösteren Milan, 1988, 1992, 1993, 1994, 2004 ve 2011’in ardından 7. şampiyonluğunu elde etti ve Juventus ile beraber organizasyon tarihinin en başarılı 2 takımından biri oldu.