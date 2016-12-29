TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman üst solumun yolu rahatsızlığı ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan konsültasyon sonucu Kahraman'ın ameliyata alınması kararlaştırıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman üst solumun yolu rahatsızlığı ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan konsültasyon sonucu Kahraman'ın ameliyata alınması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında da bir hafta süreyle tedavi gören Kahraman, Güven hastanesinde yeniden müşahade altına alındı. Kahraman, TBMM'de öğleden sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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AMELİYATA ALINACAK

TBMM İdare Amiri AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olacağını söyledi.. Uslu, “Hastanede tedavi altında. Cuma sabahı ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.

ERDOĞAN ZİYARETE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan infeksiyon teşhisi konularak Ankara Güven Hastanesi'nde tedaviye alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesine geldi. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşlik etti. Kahraman’ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayıldı.