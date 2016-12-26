Kan, kahır ve hüzün: 2016’da sosyal medyada gülmedik

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Sıradan bir ülkede büyük olaylar haftalarca tartışılırken Türkiye’de bir olay tartışılmasına bile fırsat kalmadan yeni gündemle karşılaşıyor. 2016’da yoğun gündem sosyal medyaya nasıl yansıdı? İşte cevabı…

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Sıradan bir ülkede büyük olaylar haftalarca tartışılırken Türkiye’de bir olay tartışılmasına bile fırsat kalmadan yeni gündemle karşılaşıyor. 2016’da yoğun gündem sosyal medyaya nasıl yansıdı? İşte cevabı…

Derleyen: Ali AĞIRBAŞ





2016'ya girdiğimiz ilk ayda sosyal medya gündemi oldukça yoğun ve hareketliydi. Terör olayları, ünlü ölümleri, Diyanet'in skandal açıklaması ile 30 günün 30'unda da sakin bir gün yaşanamadı.

Yılın ilk acı olayı: 12 Ocak Sultanahmet patlaması

Sultanahmet’te meydana gelen canlı bomba saldırısında canlı bomba ile birlikte tamamı yabancı uyruklu 12 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesindeki, ‘Baba kızına şehvet duyarsa’ skandalı

Fetva hattına gönderilen metinde “Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikahını düşürür mü?” diye soruldu. Ortaya ise sapkın bir soru-cevap alışverişi çıktı. Bu olay sosyal medyada infial yarattı.

Mustafa Koç hayatını kaybetti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Beyaz Show'a bağlanan Ayşe Çelik'in protestosu

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu iddia eden Ayşe Çelik isimli, Doğu'da yaşananlar hakkında konuştu. Olay sosyal medyada büyük tepki aldı.

‘Şehit eve 1150 odalı Saray değil'

Sur’da şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nuh Özdemir’in Ordu'nun Akkuş İlçesi Salman Köyü'ndeki babaevinin sıvasının olmaması, duvarlarının naylonla kaplı olması herkesi üzerken hükümete de tepkiler çığ gibi büyüdü.

Dolar 3 lirayı geçti

Dolar, Ocak ayında 2015 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaşıp 3 lirayı aştı.

Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu arasında ‘WhatsApp' krizi: Kardeş sileriz, sıkıntı yapma

Sosyal medyada büyük espri kaynağı olan ‘Sileriz kardeş' lafı, binlerce tweet attı.

Yılbaşı çekilişinden 1 milyon lira kazandığını sanan fırın ustası, eşini İstanbul’da bırakıp Eskişehir’e kaçtı

Bağdat Caddesi’nde evine gitmekte olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız, tecavüze uğradı

Kamer Genç hayatını kaybetti

TRT Haber’in “ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatları arttı” tweeti sosyal medyada espri kaynağı oldu.

Yılın 2. Ayında Türkiye teröre şehirde şehit vermeye devam etmişti. Sosyal medyada gündem yeniden terör olmuştu. Tüm Türkiye, Ankara'daki patlamaya ağlıyordu.

17 Şubat Ankara saldırısı

Genelkurmay ile kuvvet komutanlıkları ve İçişleri Bakanlığı'nın bulunduğu sokakta askeri servislere bombalı saldırı düzenlendi. 29 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Cerattepe protestoları

Artvin Cerattepe'de yer alan ormanlık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetlerini engellemek üzere halk polisle karşı karşıya geldi. Olay Şubat ayının en çok konuşulan sosyal medya konularından oldu.

Trabzonsporlu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği an…

‘Yeme!' mottosuyla öne çıkan Canan Karatay lahmacun yerken görüntülendi

Okan Bayülgen'in ‘Dada' isimli programında çıplak eylem grişiminde bulunan kadın sosyal medyada gündem olmuştu.

Mart ayı, 2016'nın ilk 3 ayında gündemi en bol olan ayı olarak tarihe geçti. İşte Mart'ta sosyal medyanın gündemi:

Sosyal medyada ‘kahraman' ilan edilen Savcı: Preet Bharara

Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından soruşturmaya verilen ABD savcısı Preet Bharara sosyal medyanın Mart ayında en çok konuşulan ismi oldu. Bharara bile kendisine gösterilen ilgiden dolayı büyük şaşkınlık yaşadı.

Terör kendini yine gösterdi: Ankara ve Taksim patlamaları

13 Mart'ta Ankara'da; 19 Mart'ta Taksim'de Türk halkının yüreğine yeniden ateş düştü. Ankara'daki saldırıda 38; İstanbul'da 5 kişi hayatını kaybetti.

Ensar Vakfı tecavüz skandalı ve Sema Ramazanoğlu

Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve tecavüze maruz kalması olayı ile birlikte dönemin SOyal Politikalar ve Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun skandalı savunurcasına sarf ettiği cümleler sosyal medyada infial yarattı.

‘Herkese Audi bana Passat mı?'

Düzce’nin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Keleş: “Herkes Audi'yle gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına” sözü sosyal medyada hem espri kaynağı oldu hem de büyük tepki çekti.

Zaman gazetesi kayyum atanması da Mart ayında çok konuşulan konulardan oldu.

Diyanet'e verilen 6 milyar 37 milyon liralık bütçe büyük tepki çekti.

PSV Eindhoven taraftarının İspanya’da mültecilere davranışı…

Yere para atıp mülteciler parayı alınca oley çekmesi olayı ‘Avrupa'nın mültecilere bakışı' olarak özetlendi. Ancak sonradan mültecilerin Suriyeli değil; Türk olduğu ortaya çıktı.

Ali Ağaoğlu: “Ortanca Hanımla İstiklal Caddesi’ne gittim. Millet fakir; karanfil bırakıyor, ben gül bıraktım”

YGS birincisi Cemre Efe Karakaş: “Sınava hayvan gibi çalıştım, çok çalıştım. Sosyal aktivitelere hiç yer vermedim” sözü sosyal medyada büyük takdir topladı.

TRT Belgesel’de Suriyeli çocuğun “Kendimi patlatırdım” sözü yayınlandı. #TRTdeCanlıBombaPropagandası etiketi TT oldu





Binali Yıldırım'ın oğlu kumar masasında

Bakan Binali Yıldırım'ın gemi işleri ile uğraşan oğlu Erkan Yıldırım, Singapur'da casinoda rulet oynarken SÖZCÜ tarafından görüntülendi. Olay sosyal medyada çok geniş yer buldu.

AKP'lilerin Ensar olayı sonrası ‘tebrik' kuyruğu!

Ensar Vakfı sözleri nedeniyle Aile Bakanı hakkında verilen gensoru reddedildi. AK Parti’lilerin tebrik kuyruğu…

Suudilere Mercedes yetiştiremedik!

Suudiler, Kral’ın Ankara ziyareti için 500 Mercedes kiraladı. Ankara’daki Mercedes sayısı yetmeyince İstanbul ve Antalya’dan araç getirildi.

Vodafone arena açıldı herkes Davudoğlu'nun topla yaptığı hareketi konuştu

Arka Sokaklar’ın fragmanında vurulan Hüsnü Çoban için Facebook’ta cenaze etkinliği düzenlendi, katılım 25 bin…

Antakya'da Milattan Önce 3. yüzyıla ait Yunanca ‘Neşeli ol hayatını yaşa” yazan mozaik bulundu. Ancak sonradan üzerindeki yazının doğru olmadığı anlaşıldı.

Muhabir: “Beşiktaş şampi… diyebilir miyiz?” ,

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna birkaç hafta kala muhabirin ‘şampi' lafının ne demek olduğunu bilmeyen Olcay Şahan Mayıs ayında en çok konuşulan isimlerden oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğu Twitter'da binlerce tweetle kutlandı.

Oya Aydoğan'ın ani ve elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi Mayıs ayının unutulmayan sosyal medya gündemlerinden oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray rakibini 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç öncesi ve maç sonrası olaylar sosyal medyada ayın en çok konuşulan gündemlerinden oldu.

Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'yi yasa sokan patlama: 45 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde dün akşam meydana gelen saldırıda en az 42 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Erkek Lisesi’nde okul müdürüne protesto

İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler Müdür Hikmet Konar konuştuğu sırada sırtlarını döndüler.

Türkiye Milli Takımı ve Emre Mor

Kötü başladığımız Euro 2016'da Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenmiş ancak bu skor hiçbir şeye yaramadan oyuncularımız eve geri dönmüştü. Sosyal medya, Haziran ayından en çok bu olayı konuştu. Bunun yanı sıra Emre Mor ayın en çok konuşulan ismi oldu.

Ramazanda ‘alkol' dayağı!

İstanbul'da Cihangir mahallesi Firuzağa semtinde dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead için düzenlenen etkinlikteki katılımcılara, “Ramazan ayında alkol tüketiliyor” gerekçesiyle saldırı düzenlendi.

Çevre Bakanı Özhaseki: “Devlete hainlik edenlerin çoğu üniversite mezunu. İmam hatip gençliği gayet güzel okuyor” https://twitter.com/nedenttoldu/status/744200697462194176

Erkal'ın Çengeli

Bir dönemin ünlü şarkıcısı İbrahim Erkal, iftar davetindeki çengelli kıyafetiyle sosyal medyada alay konusu olup ayın en çok konuşulanlar listesine girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘çat kapı’ iftara gittiği evde kapıyı TRT kameramanı açtı

35 kat fazla tweet atılan gün: 15 Temmuz Darbe girişimi

O gün sadece sosyal medyada değil; tüm dünyada gündem olmuştu 15 Temmuz. O gece yaşanılanlar, F16'ların sonik patlamaları, Meclis'e bomba atılması, Beşiktaş'ta bir askerin ‘Herkes evine gitsin TSK yönetime el koydu' demesi, TRT spikerinin darbe metnini okuması, Hürriyet gazetesine baskın gibi birçok olay sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

15 Temmuz 21.00 ile 16 Temmuz 07.00 arasında en fazla trend topic listesinde kalan başlık ‘Hulusi Akar’ oldu. 11 saat 48 dakika boyunca listede kalan ‘Hulusi Akar’ı 8 saat 10 dakika ile ‘#NoCoupInTurkey’ başlığı izledi. #DarbeyeHayır’ 7 saat 50 dakika, ‘F-16′ 5 saat 50 dakika, ‘Erol Olçok’ 5 saat 30 dakika ve ‘Sela’ başlığı ise 5 saat 30 dakika boyunca Twitter’ın ana sayfasında yer aldı. En çok kullanılan hashtagler ise ‘#NoCoupInTurkey’, ‘#DarbeyeHayır’, ‘#sokaktayız’, ‘#DarbecilerİcinİdamGeriGelsin’, ‘#15Temmuz’ oldu.

Türkiye'nin ilk ‘hainler mezarlığı' İstanbul Pendik’te yapıldı.

Darbeci askerlerin ölümünden sonra Pendik'te ‘hainler mezarlığı' yapıldı. Ancak karar değişti ve o tabela kaldırıldı.

OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 aylığına OHAL ilan edildiğini söylemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Haberin yayılmasından çok kısa bir süre içerisinde binlerce tweet atıldı.

Ali Türkşen'in açıklamaları büyük ses getirdi

Ali Türkşen, en son Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

Savaş halinde olan Suriye'nin vatandaşları Türkiye'de plajda

Florya sahilinde 300 Suriyeli halaylar çekerek ‘Suriye’ diye tezahürat yaptı

Portekiz Avrupa şampiyonu oldu

Sosyal medyada Portekiz'in büyük başarısından çok Ronaldo'nun sevinç göz yaşları konuşuldu.

Binali Yıldırım: “Hastaneler o kadar şirin hale geldi ki; vatandaşlar artık acil servislere kız bakmaya gidiyor”

Çemişgezekli çoban Mahir Gündoğdu, TEOG’ta birinci olup Robert Koleji burslu kazandı

Mario Gomez, Beşiktaş’tan ayrıldığını açıkladı

Melih Gökçek: “Fethullah Gülen insanları üç harflilerle etki altına alıyor”





Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi

Yenikapı mitingi Ağustos ayının en çok tweet alan konularından biri oldu.

Doğu yanıyor

Diyarbakır, Gaziantep, Van, Elazığ patlamaları sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Ümran'ın umutsuzluğu

Halep’teki hava saldırısından sonra enkaz altından çıkarılan beş yaşındaki Ümran sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Atalay Demirci tutuklandı

“Kurtlar Vadisi Darbe” marka adının 24 Mayıs 2016’da alınması büyük yankı uyandırdı.

Semih Çetin “Atatürk’ü 30 Ağustos gecesi tartışmaya açmayı kabul etmiyorum” diyerek Habertürk yayınını terk etti.

İlk türbanlı polis, Taksim’deki 30 Ağustos törenine katıldı.





#SözcüSusarsaTürkiyeSusar

79 milyon, tehlikenin büyüklüğünü, 15 Temmuz gecesinin şafağında fark etti. Oysa SÖZCÜ, kendisini “Hizmet” diye pazarlayan elebaşılığını Fethullah Gülen’in yaptığı cemaat tehlikesine, kurulduğu günden bu yana dikkat çekti. SÖZCÜ'ye yönelik tehditler sonrası sosyal medya, #SözcüSusarsaTürkiyeSusar etiketiyle SÖZCÜ'yü konuştu.

Tarık Akan hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Tarık Akan, akciğer kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Akan'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken sosyal medyada on binlerce tweet Akan'a atıldı.

Anıtkabir'e çocuk parkı!

Anıtkabir'e yapılan çocuk parkı haberinden sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, eylemler yapıldı. Ardından tepkiler sonucunu verdi ve park yerinden söküldü.

‘Şort giydiği' için otobüste darp edilen Ayşegül Terzi olayı

Maslak’ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi, şort giydiği için darp edildi. Olay, sosyal medyada büyük ses getirdi.

12 AKP'li vekil ve Gülen'in fotoğrafı

SÖZCÜ'nün manşetten duyurduğu AKP'li 12 milletvekilinin FETÖ lideri Fetullah Gülen’i ziyaret fotoğrafı sosyal medyayı salladı

“Birileri bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı”

Muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı ‘zafer’ diye yutturmaya çalıştı” sözleri Twitter'ın en çok konuşulan gündem olaylarından biri oldu.





Allah De Ötesini Bırak’ın yazarı Uğur Koşar’a tepkiler dinmedi

Yozgatlı dayı

Amanda Cerny, Twitter üzerinden Yozgatlı amcaya evlilik teklifi etti

Bir üniversite bir hoca!

Gümüşhane Üniversitesi'nin 10 kişilik yönetim kurulu listesinin 8’inde Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın adı ve fotoğrafı yer alıyor.

Kürk Mantolu Madonna

TV8'de “Kürk Mantolu Madonna” şarkıcı Madonna zannedildi, bu gaf sosyal medyada trend oldu.

Saat kaç?

Saatlerin bu yıl geri alınmaması kararını elektronik aletler dinlemedi! Bu sefer de vatandaşın kafası karıştı: Saat kaç?

Cumhuriyet’e yapılan operasyon

Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne Erhan Afyoncu atandı

Tatlıcı Ali olarak tanınan seyyar satıcı, zabıtaya tezgahını vermemek için bıçak çekip direndi. Zabıtalar tezgahı dağıtıp Ali’yi darp etti

Aleyna Tilki: “Birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum. Sokağa çıktığımda parmakla hep gösterildim. Sadece fan’larımın sayısı arttı”

Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına adaylığı

TRUMP ABD'nin yeni başkanı oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) halk 45. başkanını seçti. Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasında gerçekleştirilen 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde zafer Trump’ın oldu. Türk Twitter kullanıcıları da tüm dünya gibi olayı gözardı etmedi, seçimler, Kasım ayının en çok konuşulan olaylarından oldu.

İHMAL ve utanç: Adana'da yurt yangını

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci yanarak hayatını kaybetti. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Erdal Tosun'un ölümü

Erdal Tosun'un trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tosun için binlerce tweet atıldı.

‘Tamer Bey merhaba der misiniz?'

Didem Ceran'ın vajina beyazlatma operasyonu esnasında video çekmesi sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı.

Cinsel taciz yasası

Bekir Bozdağ: “Bunlar tecavüzcü değil. Tamamen ailenin ve küçüğün rızası ile yapılmış işler”

10 Kasım Koç Holding reklamı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Koç Holding'in ‘Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin' başlıklı reklamı sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşıldı.

Bu adamda bir ‘terslik’ var: SOW

Moussa Sow’un UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United’a attığı röveşata gol, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper ay

72 yılda bir olan Süper Ay'ın olduğu gece sosyal medyada binlerce fotoğraf paylaşıldı.

Sabah gazetesi yazarı Meryem Gayberi'nin dolar hesabı

“Dolar 3.30 lira olmuş. Olsun. Bize ne elâlemin parasından. Amerika düşünsün”

Meclis TV, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yayınlamadı.

Amerika’da ulusal bayram Şükran Günü’nde Los Angeles’ta oluşan trafik…

Küba devriminin lideri #FidelCastro 90 yaşında hayatını kaybetti.

Samsun'da uğradığı saldırıda yaralanan #KerimcanDurmaz



Türkiye yasta: Beşiktaş patlaması

Beşiktaş’ta TAK örgütü tarafından düzenlenen 2 bombalı saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre kullanılan bombanın ağırlığı 300 ile 400 kilo aralığındaydı… Türkiye'yi yasa boğan olayla bağlantılı Berkay Akbaş da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.

Terörün adresi bu Kayseri:

Saldırılar sonucunda 14 asker hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Slaven Bilic

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın eski Beşiktaşlı teknik direktörü Slaven Bilic, oynadıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısından maçı değerlendirmek yerine Beşiktaş'taki saldırı hakkında İngiliz basınına konuştu. Bilic'in bu hareketi sosyal medyada hüzünlü bir beğeni topladı.

Burak Yılmaz’ın halk otobüsü şoförüyle kavga etmesi

Büyükelçi suikastı

Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara'da silahlı saldırıya uğradı. Olay tüm dünyada geniş yankı uyandırırken sosyal medyada olay ve suikastçı Mert Altıntaş, en çok konuşulanlar arasında oldu.

Rus uçağı düştü

Rusya’da 92 kişiyi taşıyan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak Karadeniz’e düştü. Düşen Rus uçağının Noel için Suriye’nin Lazkiye kentine gittiği belirtildi. Uçağın enkazı Soçi sahiline yakın bir alanda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Uçakta Kızıl Ordu Korosu’ndan 64, toplam 92 kişi bulunuyordu. Uçaktan kurtulan olmadı.

Umarız ki yeni yılda, yeniden bu haberi yaparken daha güzel şeyleri yazabiliriz…

Dünyada 2016 yılı boyunca Twitter'da en çok konuşulan konuların tam listesi şöyle

1.Rio2016

2.Election2016

3.PokemonGo

4.Euro2016

5.Oscars

6.Brexit

7.Blacklivesmatter

8.Trump

9.RIP

10. GameofThrones