Kar yağışı uyarısı… İstanbul’da da kar var

Meteoroloji'nin açıkladığı hava tahmin raporuna göre; bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da etkili olacak.

Meteoroloji'nin açıkladığı hava tahmin raporuna göre; bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL’A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul’da da etkili olacak.