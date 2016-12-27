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Sözcü Serbest Kürsü’de isyan var! Erzurum değil Pozantı

Adana-Ankara otoyolunun Pozantı İlçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler yol açma çalışması yaparken Pozantı Kaymakamlığı, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.
12:4327 Aralık 2016
Gündem
Sözcü Serbest Kürsü’de isyan var! Erzurum değil Pozantı
Adana-Ankara otoyolunun Pozantı İlçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler yol açma çalışması yaparken Pozantı Kaymakamlığı, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.

Adana’nın Toros Dağları’ndaki yayla ilçesi Pozantı’da şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, Adana-Ankara otoyolunun Gülek Boğazı mevkiinde ise dün akşam kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Pozantı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken kaza nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı.

 

YOL HALEN KAPALI, SÖZCÜ İHBAR HATTI’NDA İSYAN VAR

Dün gece yarısından itibaren yollarda olan vatandaşlar araçlarından inerek yaktıkları ateş kenarında ısınmaya çalışıyor. Kar nedeniyle mahsur kalan araçlar arasında bir de ambulans bulunuyor.  Soğukla birlikte aç da kalan vatandaşlar belediyenin dağıttığı kumanyalarla karnını doyurmaya çalışıyor. Whatsapp İhbar Hattımıza ve Sözcü Serbest Kürsü'ye yazan vatandaşlar dün geceden beri yardım beklediklerini söylüyor.

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Dün saat 23.00 sıralarında kapanan otoyolda araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediyesi, yolda kalanlara kumanya dağıttı. Karayolları ve belediye ekipleri, otoyolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

SİZ ÇEKİN, SÖZCÜ SERBEST KÜRSÜ'DE YAYINLANSIN
Her gün aynı siyasiler, aynı yorumcularla zihinler sıkıştı. Oysa halkın da fikirleri düşünceleri var. Örneğin bir sade vatandaş, tüm Türkiye'nin “Köprüler hizmet midir?” algısını tek bir video ile değiştirdi. Siz de konuşun, siz de Türkiye'yi değiştirin. Videonuzu 0549 807 27 99 numaralı Sözcü İhbar Hattı'na yollayın, “Halkın Sözcü'sü” Sözcü, en iyileri seçip Serbest Kürsü'de yayımlasın. Ters giden bir şeyler mi var, memnun olmadığınız bir düzen ya da halkın da bilmesi gerektiğini düşündüğünüz gelişmeler. Videonuzu çekin, yollayın. Biz de kriterlere uygun olanları yayınlayalım. Küfür ve hakaret içermeyen, demokratik tepkilerin uygun bir şekilde dile getirildiği üç video her gün Sözcü.com.tr ve Sözcü'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. En çok ilgi çeken video ise Sözcü.com.tr'de manşet olacak.
Son güncelleme: 14:4927.12.2016
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