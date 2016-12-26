Kemal Uzan’a iyi haber: O dava düştü

Adana'da işadamı Kemal Uzan ve aralarında eski Çukurova Elektrik A.Ş.(ÇEAŞ) genel müdür yardımcısı ve bilirkişilerin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki 'rüşvet davası' zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürüldü.

Adana'da işadamı Kemal Uzan ve aralarında eski Çukurova Elektrik A.Ş.(ÇEAŞ) genel müdür yardımcısı ve bilirkişilerin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki 'rüşvet davası' zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürüldü.

TMSF’nin el koyduğu ÇEAŞ, Berke Barajı’nın yapımı için 1991’de 670 milyon dolarlık ihale açtı. İhaleyi kazanan İtalyan şirket, baraj inşaatına başladı. Ancak, ödeme yapılmadığı gerekçesiyle 1994 yılında inşaat durduruldu. Bu olaydan sonra alacaklı durumda olan İtalyan şirket ile ÇEAŞ birbirlerine karşılıklı davalar açtı.

RÜŞVET DAVASI AÇILDI

Davaların devam ettiği sırada halen yurt dışında kaçak olan işadamı Kemal Uzan’ın bilirkişilere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kemal Uzan ile ÇEAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Başar ve bilirkişiler Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay hakkında ‘rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek’ suçlarından Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne 2 ayrı dava açılıp daha sonra 2 dava birleştirildi.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın son duruşmasına sanıklar katılmazken duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, zaman aşımı koşulları gerçekleştiği gerekçesiyle açılan kamu davası hakkında düşme kararı verilmesini ve Kemal Uzan hakkındaki yakalama kararının hükümle birlikte kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verirken Uzan hakkındaki yakalama emrini de kaldırdı. Daha önce kefaletle serbest bırakılan sanıklar Yılmazsoy’un 5 bin, Başar’ın ise, 10 bin lirasının da iade edilmesine karar verildi. Ancak Kemal Uzan hakkında başka davalar ve tutuklama kararları bulunuyor. Uzanların daha önce da birçok davası zaman aşımı nedeniyle düşmüştü. (DHA)