İstanbul'un kalabalık nüfusuna bir de trafik eklenince toplu ulaşım araçlarını kullanmak bir hayli zor oluyor. Ancak 256 Yeditepe Üniversitesi-Taksim hattının 57 yaşındaki şoförü Hikmet Yılmaz, yolcuları için yaptıklarıyla büyük küçük herkesin gönlünü fethetmiş. İşte 30 kilometrelik yolculukta Hikmet Abi ile yolculuk etmenin ayrıcalıkları...

Keşke her otobüs şoförü senin gibi olsa Hikmet Abi…

İstanbul'un kalabalık nüfusuna bir de trafik eklenince toplu ulaşım araçlarını kullanmak bir hayli zor oluyor. Ancak 256 Yeditepe Üniversitesi-Taksim hattının 57 yaşındaki şoförü Hikmet Yılmaz, yolcuları için yaptıklarıyla büyük küçük herkesin gönlünü fethetmiş. İşte 30 kilometrelik yolculukta Hikmet Abi ile yolculuk etmenin ayrıcalıkları...

Yolcuları soğukta beklemesinler diye durağa gelmeden arıyor, WhatsApp'tan trafik ve yol bilgisi paylaşıyor. Hikmet Yılmaz yolcularını bir müşteriden çok aile gibi görüyor. Öyle ki yolcuları Hikmet Yılmaz'ın ne doğum gününü ne de Babalar Günü'nü unutuyor.

Habertürk’ten Nagihan Alan’ın haberine göre; İETT'nin 256 Yeditepe Üniversitesi-Taksim hattının 57 yaşındaki şoförü Hikmet Yılmaz'ın yolcularıyla kurduğu iletişim iç ısıtan türden çünkü “Ben onların Hikmet abileriyim, onlar da benim ailemin bir ferdi gibi” diyor. Hemşiresinden öğrencisine, mimarından mühendisine aralarında her meslek grubundan insan var. Yolcular artık o kadar aile olmuşlar ki kek, aşure yapıp otobüste dağıtıyor.

YOLCULAR İÇİN WHATSAPP GRUBU KURMUŞ

Yolculardan Tufan Bey özlediği komşuluk günlerini bu otobüste yaşadığını, bu nedenle normalde Ümraniye'de oturmasına rağmen yolunu uzatarak 256 hattına bindiğini söylüyor. Hikmet Abileri de onları bekletmemek, soğukta üşütmemek için WhatsApp'tan yol bilgisi paylaşıyor, durakta yolcuları alırken bekleme anında diğer yolcular için sesli mesaj gönderiyor, WhatsApp kullanmayanları ise arayarak bilgilendiriyor.

TÜM BUNLARI GÖNÜLLÜ YAPIYOR

2017'nin mayıs ayında emekli olacak, 24 yaşında bir kızı olan Hikmet Yılmaz, tüm bunları da tamamen gönüllü yapıyor. Öyle ki her zamanki yolcusunu durakta göremeyince “İyi misin, gelmemişsin” diye arıyor, yolcuların yıllık izin günlerini bile biliyor. Trafikteyken yolcuları durakta uzun uzun bekletmemek adına bilgilendiren ve yolcuların kahramanı olan Hikmet Yılmaz'ın şenlik yeri gibi bu otobüsü yolcuların da dediği gibi eski komşulukların olduğu o küçük ve sıcak mahalleler gibi. 4 senedir aynı hattı kullanan emekli Altan Aksoy, “Bu otobüste herkes birbirini tanır, bu otobüs çok özel, dost otobüs.

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Bir bakarsın hanımlar poğaça yapmış dağıtıyor, bir bakarsın aşureler gelir. Kekler ikram edilir. Eski komşulukları bu otobüs yaşatıyor” diyor. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Başhemşiresi Zübeyde Portakal da otobüsün yolcularından.

ARTIK AİLE GİBİYİZ

“Hikmet Ağabey otobüsü kaçırma derdinden bizi kurtarıyor. Tam bir kahraman. Örnek bir insan” deyip anlatıyor: “Yılbaşını da kutlayacağız ona sürpriz yapacağız. İsteriz ki tüm şoförlerimiz böyle olsun. Bazen hastam oluyor geç çıkıyorum fark edip soruyor, ‘Geliyor musun yoksun durakta' diye. Artık aile gibiyiz. Dışarıda da buradaki insanlarla görüşüyoruz arkadaş olduk. Evlerimize gidip geliyoruz.”