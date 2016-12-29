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‘Bal gibi de rejimi değiştiriyorlar’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP hükümetine seslendi: Diyorlarki rejim değişmiyor. 1923 'te rejim vardı, değişmiyor diyorlar. Bal gibi değiştiriyorlar...
14:1329 Aralık 2016
Gündem
‘Bal gibi de rejimi değiştiriyorlar’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP hükümetine seslendi: Diyorlarki rejim değişmiyor. 1923 'te rejim vardı, değişmiyor diyorlar. Bal gibi değiştiriyorlar...

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Diyorlar ki rejim değişmiyor. 1923 ‘te rejim vardı, değişmiyor diyorlar. Bal gibi değiştiriyorlar. Anayasa Değişikliği yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sorun tek başına CHP’nin değil Türkiye’nin sorunudur. Bütün milliyetçilerin bütün ülkücülerin bütün samimi İslamcıların destek vermelerini istiyorum.

Buradan Yıldırım’a ve Meclis Başkanı’na da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri durdursunlar, teklifi geri çeksinler. Türkiye’yi bu ayıptan kurtarsınlar.

Ankara’daki beylerin bir ayıpları daha var. Annelerinin çocukları şehit olurken, annelere ne iyi keşke bize de şehitlik mertebesi verilsin diyorlar. O zaman sen gitsene askere, oğlunu çocuğunu gönder. Bunlar şehitler arasında ayrımcılık yaptılar. Gaziler arasında ayrım yapıyorlar.

Son güncelleme: 14:5729.12.2016
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