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Kim Milyoner Olmak İster’de skandal yanıt

Selçuk Yöntem'in sunduğu ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son yayınlanan bölümünde tarih öğretmeni, izleyenlere büyük şaşkınlık yaşattı.
12:2627 Aralık 2016
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Kim Milyoner Olmak İster’de skandal yanıt
Selçuk Yöntem'in sunduğu ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son yayınlanan bölümünde tarih öğretmeni, izleyenlere büyük şaşkınlık yaşattı.

Yarışma sırasında 12 yıllık bir tarih öğretmenine “Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 1976-2008 arasında devlet başkanı olan ve Latin Amerikalı lider kimdir?” sorusu soruldu.

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Öğretmen, bu soruya şaşırtan bir cevap verdi. Che Guevara'yı da Fidel Castro'yu da tanıdığını belirten öğretmen, cevap olarak ise “Che Guevara” dedi. Ancak sorunun doğru cevabı Fidel Castro olacaktı.

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Son güncelleme: 15:2427.12.2016
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