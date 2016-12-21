Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla AKP'nin 'hizmet' diye yansıttığı Avrasya Tüneli'nin açılışından sonra sosyal medyada bir vatandaş tepkisini video çekerek gösterdi. Vatandaşın söylediklerini kimse bu kadar kolay anlatamamıştı...

Kimse bu kadar kolay anlatamamıştı: Vatandaştan AKP’ye ‘hizmet’ isyanı!

Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla AKP'nin 'hizmet' diye yansıttığı Avrasya Tüneli'nin açılışından sonra sosyal medyada bir vatandaş tepkisini video çekerek gösterdi. Vatandaşın söylediklerini kimse bu kadar kolay anlatamamıştı...

Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla AKP’nin “hizmet” diye yansıttığı ancak özel şirketlerin yaptığı paralı köprü, tünel ve otobanlara bir yenisi daha eklendi.

Peki Avrasya Tüneli ve diğer projeler gerçekten ‘hizmet’ mi? Sosyal medyada bir vatandaş, AKP’nin ‘hizmet’ olarak addettiği bu projelere yönelik bir video çekti. ‘Bakkal’ hesabıyla durumu izah eden vatandaş, ‘artık uyanın’ diyerek sitem etti. “Parasını ödediğin şeye hizmet denmez; hizmet bedava olur” sözleriyle tepki gösterdiği o video…