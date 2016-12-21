Kış başladı: 21 Aralık kışın ilk günü ve en uzun gecesi!

Bugün 21 Aralık ve bugün en uzun gece yaşanacak. Kışın başlangıcı olarak kabul edilen bugünden sonra geceler kısalacak ve günler uzayacak.

Bugün 21 Aralık ve bugün en uzun gece yaşanacak. Kışın başlangıcı olarak kabul edilen bugünden sonra geceler kısalacak ve günler uzayacak.

Bugün dünyanın pek çok yerinde ve pek çok kültürde kışın ilk günü sayılan 21 Aralık. Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede 21 Aralık gecesi yılın en uzun gecesidir. Kış gündönümü denen bu günde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir ve bugünden itibaren günler uzamaya geceler kısalmaya başlar. Google da bu özel gün için bir doodle hazırladı.

KIŞ SAATİ GERİ GELECEK Mİ?

Bilindiği gibi Türkiye’de bu yıl yaz saatinden kış saatine geçilmedi ve Türkiye’nin zaman dilimi GMT+2’den GMT+3 alınarak sabitlendi. Enerki tasarrufu için yapılan uygulamaya yoğun tepkiyle karşılaştı. Günde ortalama 40-50 şikayet geldiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu değerlendireceklerini açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yaz Saati Uygulaması Etki Analiz Sonuç raporuna göre, uygulama ile yılda yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği hesaplandı.