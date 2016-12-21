Kış saati uygulaması tekrar mı başlayacak? Saatler geri alınacak mı?

Gün geçmiyor ki hükümetin kış saati uygulamasına tepkiler gelmesin. Öğrenciler ve işe giden vatandaşlar sabah zifiri karanlıkta yola çıkmaktan bir hayli rahatsız.

Gün geçmiyor ki hükümetin kış saati uygulamasına tepkiler gelmesin. Öğrenciler ve işe giden vatandaşlar sabah zifiri karanlıkta yola çıkmaktan bir hayli rahatsız.

Kış saati uygulamasına geçilmemesi hemen hemen herkesin tepki göstermesine neden oldu. Öğrenciler ve işe giden vatandaşlar gün doğmadan yola çıkmaktan rahatsızlıklarını her yerde dile getiriyorlar.



SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Vatandaşlar özellikle sosyal medyadan kış saati uygulamasının tekrar başlatılması konusunda yorumlarda bulunuyorlar. Kimileri uyanma problemi yaşadıklarını kimileri ise karanlıkta yola çıkmaktan tedirgin olduklarını dile getiriyorlar.

“Yaz saati uygulamasında, öğrenciler için bir düzenleme yapılırsa, çalışan anne-babalar için de bir düzenleme söz konusu olur mu?” sorusuna Müezzinoğlu, “Yaz saati uygulamasına ilk defa geçmedik, bunu artıları, eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir. Bunlar çok farklı boyutlarıyla değerlendirilir. Ama bu değerlendirmeleri hükümet olarak yapmadan şu anda bir değerlendirme sürecini ifade edebilirim. ‘Şöyle olsun’ demek değerlendirmeden sonra çıkacak karardır” diye cevapladı.