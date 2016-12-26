Koray Kırcal kimdir? Ali Ağaoğlu’nun damadı kimdir?

Ali Ağaoğlunun kızı Sena Ağaoğlu'nun büyük bir törenle dünya evine girdiği Koray Kırcal kimdir? Koray Kırcal'ın meseleği ne? İşte merak edilenler...

Ali Ağaoğlunun kızı Sena Ağaoğlu'nun büyük bir törenle dünya evine girdiği Koray Kırcal kimdir? Koray Kırcal'ın meseleği ne? İşte merak edilenler...

Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu göz kamaştırıcı bir törenle Koray Kırcal ile evlendi. Bu büyük düğünün ardından Koray Kırcal kimdir sorusu sorulmaya başlandı. Peki Ali Ağaoğlu’nun kızının dünyaevine girdiği Koray Kırcal kimdir?

KORAY KIRCAL KİMDİR?

Koray Kırcal, Koç Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde ve Georgetown Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde eğitim alan Koray Kırcal, Yale Üniversitesi’nde ekonomi ve Kaliforniya Üniversitesi’nde yönetim alanında da eğitim görmüştür. Çırağan Sarayı’ndaki büyük bir düğünle Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu’yla evlenen Koray Kırcal internette en çok merak edilenler arasına şimdiden girdi.

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