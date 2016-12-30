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Korkutan patlamanın sebebi ‘EYP’ çıktı

İstanbul'da Pendik ve Maltepe'de duyulan patlama paniğe sebep oldu. Gaz sıkışması zannedilen patlamanın kaynağı uzmanların incelemesi sonucu netleşti. Patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) sebep olduğu öğrenildi.
Sozcu.com.tr
23:1430 Aralık 2016
Gündem
İstanbul'da Pendik ve Maltepe'de duyulan patlama paniğe sebep oldu. Gaz sıkışması zannedilen patlamanın kaynağı uzmanların incelemesi sonucu netleşti. Patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) sebep olduğu öğrenildi.

Maltepe ve Pendik’te dün saat 22.00 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Kaynağı belli olmayan ses paniğe sebep olurken, Emniyete adeta ihbar yağdı. Patlamayla ilgili sosyal medyada da peş peşe paylaşımlar yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine Emniyet ekipleri harekete geçti. Küçükyalı çevresinden geldiği anlaşılan sesin sebebi uzun süre anlaşılamadı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Sesin Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranın yakınında geldiği belirlendi.

Ön incelemede patlamanın sebebinin restorannın çöplerinin atıldığı konteynırdaki gaz sıkışması olduğu değerlendirildi. Uzmanlar konteynır ve çevresinde inceleme yaptı. Bomba uzmanlarının yaptığı detaylı araştırmalarda, patlamanın sebebinin ‘el yapımı patlayıcı’ (EYP) olduğu anlaşıldı.

 

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın aydınlatılması için İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü araştırma başlattı.

Son güncelleme: 00:1831.12.2016
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