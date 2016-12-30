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Korkutan patlama gaz sıkışması çıktı!

İstanbul'da Pendik ve Maltepe'de duyulan patlama paniğe sebep oldu. Patlamanın kaynağı bir restorandaki gaz sıkışması çıktı.
Sozcu.com.tr
23:1430 Aralık 2016
Gündem
İstanbul'da Pendik ve Maltepe'de duyulan patlama paniğe sebep oldu. Patlamanın kaynağı bir restorandaki gaz sıkışması çıktı.

Maltepe ve Pendik’te saat 22.00 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Kaynağı belli olmayan ses paniğe sebep olurken, Emniyete adeta ihbar yağdı. Patlamayla ilgili sosyal medyada da peş peşe paylaşımlar yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine Emniyet ekipleri harekete geçti. Küçükyalı çevresinden geldiği anlaşılan sesin sebebi uzun süre anlaşılamadı.

FOTO: SOSYAL MEDYA

FOTO: SOSYAL MEDYA

Polis ekiplerinin araştırmalarında, korkulacak bir durum olmadığı ortaya çıktı.  Sesin Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranda yaşandığı belirlendi. Patlamanın kaynağının gaz sıkışması olduğu ve yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

FOTO: SOSYAL MEDYA

FOTO: SOSYAL MEDYA

Son güncelleme: 23:2030.12.2016
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